Estas son las 10 películas más vistas en Disney+ del 15 al 19 de septiembre

Llegó el fin de semana y si no tienes planes, no te preocupes porque Disney+ tiene los mejores programas para ti y toda tu familia. Semana tras semana lo demuestra con una mezcla de nostalgia, acción y nuevas propuestas que atrapan a los suscriptores. Prepárate para conocer los títulos que lideraron las reproducciones.

Top 10 de Disney+ del 15 al 19 de septiembre

1. Elio

La película más reciente de Pixar la está rompiendo en la plataforma de Disney. Se trata de la aventura intergaláctica más divertida y enternecedora que ha conquistado a familias y amantes de la animación.

2. Lilo y Stitch (live action)

El exitoso remake con actores reales sigue generando conversación entre fans de la versión original. Si amaste la película animada, no te arrepentirás de ver esta nueva versión.

3. Thunderbolts*

La nueva propuesta del universo Marvel donde se presenta a los nuevos Avengers sorprendió a los fans de la franquicia.

4. Los Increíbles 2

El regreso de la familia Parr, una segunda parte que cautivó a los fans y que sigue siendo un éxito entre las nuevas generaciones.

5. Los Increíbles

Por supuesto que si está aquí la segunda parte, no podía faltar la primera entrega de la película de superhéroes de Pixar. El clásico de 2004 no pierde vigencia y complementa el maratón de superhéroes animados.

6. La Princesa y el Sapo

El cuento de hadas ambientado en Nueva Orleans vuelve a enamorar con su magia musical. Una historia que te enamorará más y más cada vez.

7. La Era de Hielo

La Era de Hielo es sinónimo de risas y diversión. La comedia animada prehistórica continúa siendo favorita para toda la familia.

8. Hércules

Un clásico que no podrás dejar de ver y disfrutar como la primera vez. Los dioses del Olimpo y las canciones icónicas siguen robándose el corazón del público.

9. Bridget Jones: Loca por él

La comedia romántica británica sorprende en el ranking. Si no la has visto en definitiva, debes darle una oportunidad.

10. Alien Earth

Si eres fan del espacio y las diferentes teorías en todo el mundo alien, esto te interesa. Este documental cautiva con paisajes impresionantes y teorías sobre mundos alienígenas.

¿Cuál será la primera película que disfrutarás?

