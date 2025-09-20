Aquí puedes ver las películas nominadas a los Premios Ariel 2025

Falta muy poco para que podamos saber quiénes son los nuevos reyes del cine mexicano ya que se celebrarán los Premios Ariel 2025. Muchas de las películas se encuentran en plataformas de streaming para que puedes disfrutarlas.

Esta noche se llevará a cabo el premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus más de 20 categorías. Antes que comiencen ya puedes ir eligiendo tus favoritos.

¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Ariel 2025?

Este sábado se celebra la 67.ª entrega del Ariel. Camila González analiza cómo los premios reconocen lo mejor del cine mexicano, aunque también enfrentan críticas por estar lejos del público y por quiénes logran competir. Lee el texto completo aquí: https://t.co/zBd2oxYSRJ 🎥✨ pic.twitter.com/rBSH8Eq1gx — Fósforo UNAM (@FosforoUNAM) September 18, 2025

Hombres íntegros

Esta es una película que trata de un joven europeo que finge ser de la realeza para obtener beneficios económicos. El problema es cuando a su llegada a México, se encuentra con una vieja conocida que sabe su secreto. Puedes verlo en HBO Max.

Nominaciones: 1, Guión Adaptado

Corina

Corina nos cuenta sobre una joven que tiene miedo a salir a la calle debido a que sufrió un accidente en su infancia. Ahora deberá buscar a una escritora, luego de que le modificó un texto. La misma está disponible en Prime Video.

Nominaciones: 8, entre ellas Dirección (Urzula Barba), Actriz (Naian González) y Coactuación (Laura de Ita y Carolina Politi).

“El guardián de las monarcas”

El fallecimiento de Homero Gómez, quien se desempeñaba como protector del santuario de las mariposas monarcas, es un misterio sin resolver. Este es un documental que muestra lo que hacía, los posibles móviles y culpable de ello. Está disponible en Netflix.

”Fiesta en la madriguera”

Aquí nos encontramos con un líder mafioso que desea cumplir todos los deseos de su hijos, así sea cualquier cosa que parezca imposible.

Nominaciones: 2, Revelación Actoral (Miguel Valverde) y Guión Adaptado

“Jugaremos en el bosque”

Una pareja vive una tragedia y deciden irse a vivir a una antigua casa donde hay unas niñas que no son precisamente lo mejor del mundo. Puedes encontrarla en Vix.

Nominaciones: 2, Maquillaje y Efectos especiales

“La cocina”

Todo se desarrolla en la cocina de un restaurante neoyorquino, en la que prácticamente trabajan migrantes. Pedro es uno de los cocineros principales, es novio de una mesera, pero es acusado por un presunto robo. Se filmó en Nueva York y en un foro de la Ciudad de México. Disponible en Max.

Nominaciones: 15, entre ellas Película, Dirección (Alonso Ruizpalacios), Actriz (Rooney Mara), Actor (Raúl Briones) y Guión Adaptado.

“No nos moverán”

La trama nos presenta a una mujer que 50 años después descubre al asesino de su hermano durante el movimiento estudiantil de 1968 y encarga a un joven que sea su arma de venganza. Es una combinación de drama y humor negro filmada en Tlatelolco. Ganador del Premio del Público y Película en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Puedes verla en Salas de circuito cultural como Cineteca Nacional

Nominaciones: 15, entre ellas Película, Dirección (Pierre Saint-Martin), Ópera Prima, Actriz (Luisa Huertas) y Revelación (José Alberto Patiño)

Pedro Páramo

Basada en la novela homónima de Juan Rulfo. Narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la del hombre que da título a la novela, corrupto por la Revolución. Es el debut como director del cinefotógrafo Rodrigo Prieto, nominado en cuatro ocasiones al Oscar. Disponible en Netflix.

Nominaciones: 16, entre ellas Película, Direccíón, Actor (Manuel García Rulfo), Coactuación femenina (Giovanna Zacarías y Mayra Batalla) y Coactuación masculina (Héctor Kotsifakis).

Sujo

Esta película disponible en Prime Video, nos cuenta sobre un niño de cuatro años que queda huérfano luego de que su papá, un sicario, es asesinado. Mientras crece parece que se dará cuenta que seguir los pasos de su padre son inevitables. Es una codirección entre Fernanda Valadez y Astrid Rondero. La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance donde ganó, lo mismo que en San Sebastián.

Nominaciones: 13, entre ellas Película, Dirección, Actor (Juan Jesús Varela), Coactuación Femenina (Yadira Pérez Esteban) y Coactuación Masculina (Alexis Varela)

Sujo, película coproducida por la UNAM y dirigida por las #EgresadasUNAM Astrid Rondero y Fernanda Valadez, está nominada en 13 categorías de los premios Ariel. El filme cuenta la historia de un niño huérfano del crimen organizado que encuentra en la educación y en las redes de… pic.twitter.com/VM9SwD7haz — UNAM (@UNAM_MX) September 20, 2025

“Technoboys”

Luis Gerardo Méndez interpreta a un cantante noventero que desea reverdecer laureles con su viejo grupo pop. Disponible en Netflix.

Nominaciones: 1, Vestuario

“Turno nocturno”

El director Rigoberto Castañeda (“Kilómetro 31”) retoma la leyenda de la Planchada, una enfermera que espanta a trabajadores médicos que no cuidan a pacientes, para esta historia de terror ambientada en un hospital en desuso del Centro Médico Nacional. Puedes encontrarla en Max.

Nominaciones: 1, Efectos Visuales

“Un actor malo”

Durante la filmación de una película, una actriz señala que su compañero de escena abusó sexualmente de ella. Todo se vuelve un caos porque hay quien le cree y quien no. La cinta se rodó en un momento en que los señalamientos a abusos en producciones audiovisuales eran tema en la industria. Disponible en Prime Video.

Nominaciones: 5, Película, Actriz (Fiona Palomo), Actor (Alfonso Dosal), Guion Original y Edición

