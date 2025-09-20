Ver en vivo y gratis, los Premios Ariel 2025 hoy sábado 20 de septiembre

Este sábado 20 de septiembre se llevará a cabo la 67ª entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano. Entre los principales nominados, nos encontramos con films como “La cocina”, “Sujo” y “Pedro Páramo”.

La entrega de premios se llevará a cabo por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Puerto Vallarta en el estado occidental de Jalisco.

¿Quiénes son los nominados a los Premios Ariel 2025?

Mejor película

La cocina - Filmadora, Dir. Alonso Ruizpalacios.

No nos moverán - Varios Lobos, Dir. Pierre Saint Martin.

Pedro Páramo - Redrum, Woo Films, Dir. Rodrigo Prieto.

Sujo - Enaguas Cine, Corpulenta Producciones, ENAC-UNAM, Alpha Violet, Silent R Managment, Dir. Astris Rondero, Fernanda Valadez.

Un actor malo - Catatonia Cine, Dir. Jorge Cuchí.

Mejor actor

Alfonso Dosal - Un actor malo.

Juan Jesús Varela - Sujo.

Juan Ramón López - Vergüenza.

Manuel García Rulfo - Pedro Páramo.

Raúl Briones - La cocina

Mejor actriz

Adriana Paz - Arillo de hombre muerto.

Fiona Palomo - Un actor malo.

Luisa Huertas - No nos moverán.

Naian González Norvind - Corina.

Mejor coactuación femenina

Agustina Quinci - No nos moverán.

Carolina Politi - Corina.

Giovanna Zacarías - Pedro Páramo.

Laura de Ita - Corina.

Mayra Batalla - Pedro Páramo.

Yadira Pérez Esteban - Sujo.

Mejor coactuación masculina

Alexis Varela - Sujo.

Héctor Kotsifakis - Pedro Páramo.

Noé Hernández - Arillo de hombre muerto.

Eduardo Olmos - La Cocina.

Juan Carlos Colombo - No nos moverán.

El cine nos puso en el mapa y hoy seguimos brillando. En septiembre, Puerto Vallarta se viste de gala para recibir los 67º Premios Ariel. 🏆🌴

.

From the filming of The Night of the Iguana to the #ArielAwards2025 🎬✨… Puerto Vallarta has always been in the spotlight. Ready to… pic.twitter.com/MgPPhRHA0Y — Puerto Vallarta (@PuertoVallarta) September 11, 2025

Mejor cortometraje animación

Aferrado, Dir. Esteban Azuela.

Dolores, Dir. Cecilia Andalón Delgadillo.

Fulgores, Dir. Andrés Palma Celorio.

La carretera de los perros, Dir. Carlos Rueda.

Ser semilla, Dir. Julia Granillo Tostado.

Mejor cortometraje documental

Anónima inmensidad, Dir. Paulina del Paso.

Buscando un burro, Dir. Juan Vicente Manrique.

Hasta encontrarlos, Dir. Jean Chapiro Uziel.

Mutsk Wuäjxtë’ (Pequeños zorros), Dir. Ximena Guzmán, Balam Toscano.

Vientre de luna, Dir. Liliana Guadalupe López López.

Mejor cortometraje ficción

El límite del cuerpo, Dir. Berenice Ubeda Alzaga.

La cascada, Dir. Pablo Delgado.

Passarinho, Dir. Natalia García Agraz.

Spiritum, Dir. Adolfo Margulis.

Viaje de negocios, Dir. Gerardo Coello Escalante

Mejor dirección

Alonso Ruizpalacios - La cocina.

Astrid Rondero,

Fernanda Valadez - Sujo.

Pierre Saint Martin - No nos moverán.

Rodrigo Prieto - Pedro Páramo.

Urzula Barba Hopfner - Corina.

Mejor diseño de arte

Alisarine Ducolomb - No nos moverán.

Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero - Pedro Páramo.

Sandra Cabriada - La cocina.

Belén Estrada - Sujo.

Lou Pérez Sandi - Corina.

Mejor edición

Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Susan Korda - Sujo.

Roberto Bolado, Raúl Zendejas - No nos moverán.

Yibrán Asuad - La cocina.

Jorge Cuchi y Víctor González Fuentes - Un actor malo.

Mejores efectos especiales

Alejandro Vázquez - Pedro Páramo.

Gregorio Vega - La cocina.

Alejandro Vázquez y Roberto Ortiz - Jugaremos en el bosque.

Yoshiro Hernández - Párvulos: hijos del apocalipsis.

José Martínez- Sujo.

Mejores efectos visuales

Luis Montemayor - Jíkuri: viaje desde el país de los tarahumaras.

Marco Maldonado - Pedro Páramo.

Raúl Luna - La cocina. Enrique Cantú - Turno nocturno.

Leonel Carrillo Marroquíen y Franz A. Novotny - Párvulos: hijos del Apocalipsis.

Mejor fotografía

Juan Pablo Ramírez - La cocina.

Sarasvati Herrera - La arriera.

Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar - Pedro Páramo.

Ximena Amann - Sujo.

César Gutiérrez Miranda - No nos moverán.

Mejor guion adaptado

Alonso Ruizpalacios - La cocina.

Edgar San Juan, Juan Curi, Hipatia Argüero - Casi el paraíso.

Mateo Gil - Pedro Páramo.

Javier Van de Couter, Camila Sosa Villada, Laura Hubernam - Tesis sobre una domesticación.

Nicolás Giacobone - Fiesta en la madriguera.

Mejor guion original

Astrid Rondero, Fernanda Valadez - Sujo.

Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux - No nos moverán.

Alejandro Andrade Pease, Armando López Muñoz - Hombres íntegros.

Jorge Cuchí - Un actor malo.

Samuel Sosa Derat, Urzula Barba Hopfner - Corina.

Mejor largometraje animación

Uma y Haggen Princesa y Vikingo, Dir. Benito Fernández Martínez.

Mejor largometraje documental

Concierto para otras manos, Dir. Ernesto González Díaz.

El guardián de las monarcas, Dir. Emiliano Ruprah de Fina.

Estado de silencio, Dir. Santiago Maza Stern.

La falla, Dir. Alana Simões. Mukí Sopalírili Aligué Gawíchi Nirúgame (La mujer de estrellas y montañas), Dir. Santiago Esteinou.

Tratado de invisibilidad, Dir. Luciana Kaplan.

Mejor maquillaje

Fernanda Juárez, Ana Ximena Serrano Sierra - Una historia de amor y guerra.

Itzel Peña García - La cocina. Lucy Betancourt - Pedro Páramo.

Roberto Ortiz, Ana Flores - Párvulos: hijos del apocalipsis.

Mejor música original

Alejandro Otaola - No nos moverán.

Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo.

Tomás Barreiro - La cocina.

Astrid Rondero - Sujo.

Gustavo Reyes y Andrés Sánchez - Corina.

Sujo, película coproducida por la UNAM y dirigida por las #EgresadasUNAM Astrid Rondero y Fernanda Valadez, está nominada en 13 categorías de los premios Ariel. El filme cuenta la historia de un niño huérfano del crimen organizado que encuentra en la educación y en las redes de… pic.twitter.com/VM9SwD7haz — UNAM (@UNAM_MX) September 20, 2025

Ópera prima

Corina, Dir. Urzula Barba Hopfner.

El grosor del polvo, Dir. Jonathan Hernández.

No nos moverán, Dir. Pierre Saint Martin.

Pedro Páramo, Dir. Rodrigo Prieto.

Vergüenza, Dir. Miguel Salgado.

Mejor película iberoamericana

El 47 (España), Dir. Marcel Barrena.

El jockey (Argentina), Dir. Luis Ortega.

El ladrón de perros (Bolivia), Dir. Vinko Tomicic Salinas.

El lugar de la otra (Chile), Dir. Maite Alberdi.

Revelación actoral

Andrés Revo - Hombres íntegros.

Jairo Hernández - Sujo.

José Alberto Patiño - No nos moverán.

Ale Cosío - La arriera.

Miguel Valverde - Fiesta en la madriguera.

Sofía Quezada - Armas blancas.

Mejor sonido

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht - La cocina.

Omar Juárez Espino, Patricia Balderas Castro, Josué Ramos Cruz, Alejandro Mayorquin - Sujo.

Santiago Nuñez, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Skip Lievsay, Rich Bologna - Pedro Páramo.

Mejor vestuario

Adela Cortázar - La cocina.

Anna Barroso Bou - Corina.

Anna Terrazas - Pedro Páramo.

Dalia Rosales - No nos moverán.

Mariestela Fernández - Technoboys.

Lupita Peckinpah - La arriera.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Ariel 2025?

La entrega de premios en vivo, se podrá ver a través de la señal de canales de televisión abierta como Canal Once, Canal 22, Nuestro Cine, Mexiquense TV, Capital 21 y SUMA TV. La transmisión comenzará a las 20.00 horas.

¿Dónde serán los Premios Ariel 2025?

Los premios Ariel tendrán lugar este 20 se septiembre en Puerto Vallerta, donde podremos ver a los protagonistas de esta noche lucirse y conocer a los nuevos reyes del cine mexicano. Para no perderte absolutamente nada de la gran noche del cine, te invitamos a seguir todos los detalles en TV Azteca.

