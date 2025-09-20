¡Le metió al gym! Así luce el rapero 50 Cent como Balrog para la película de Street Fighter

Hace poco que se hizo oficial el reparto que formará parte de la nueva película de Street Fighter, donde nos hemos llevado varias sorpresas; desde Noah Centineo como Ken, Roman Reigns interpretando a Akuma o Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent siendo Balrog.

En esta ocasión hablaremos sobre el rapero intérprete de “In Da Club”, quien a sus 50 años dará vida a Balrog, uno de los personajes más queridos de esta saga de videojuegos y que llegará a cines en octubre de 2026.

¿Cuál es el primer vistazo de 50 Cent como Balrog?

El boxeador con una historia llena de obstáculos, quien se ve obligado a trabajar para el temible M. Bison es uno de los personajes más recordados de la década de los 90’s, donde realizó su primera aparición en el videojuego de Street Fighter II: The World Warrior.

En cuanto se confirmó la interpretación de 50 Cent como Balrog, surgieron varias interrogantes, pues el rapero no había lucido en gran forma física y este es uno de los atributos más distintivos del boxeador, aunque para sorpresa de propios y extraños, el primer vistazo luce muy bien.

A través de su cuenta de Instagram, 50 Cent ha mostrado lo que han sido algunos de sus entrenamientos y preparación para dar vida al personaje de la saga de peleas y dejó en claro que a sus 50 años, se encuentra igual de activo que en su juventud.

¿Qué esperar de la película de Street Fighter?

Esta nueva adaptación live-action está dirigida por Kitao Sakurai y cuenta con un guión de Dalan Musson, el elenco original ha generado mucha expectativa pues está repleto de figuras tanto jóvenes como leyendas.

¿Cuál será el reparto de Street Fighter?



Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

Orville Peck - Vega

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Cody Rhodes Guile

Mel Jarnson - Cammy

Andrew Schul - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Roman Reigns - Akuma

David Dastmalchian - M. Bison

Este proyecto cuenta con la producción de Capcom, Legendary Pictures, y será distribuido por Paramount Pictures, por lo que se espera su estreno para octubre del año 2026.