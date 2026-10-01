El huracán Otis llega al cine con Contra el huracán: así luce la película inspirada en la tragedia de Acapulco

A casi tres años de la tragedia que marcó a México principalmente a Acapulco, Guerrero, con la presencia del huracán Otis, se reveló que se estrenará una película que llevará parte de este fenómeno a la pantalla. “Contra el huracán” es una producción dirigida por Jorge Michel Grau y recientemente se liberó el tráiler de lo que mostrará este proyecto que apuesta por contar el desastre desde una perspectiva mucho más cercana y humana.

De acuerdo con información difundida, la cinta no solo buscará recrear el desastre natural que se registró en ese entonces, sino también mostrar qué ocurre cuando dos personas quedan atrapadas en medio del mar y tiene que enfrentarse a este fenómeno meteorológico como a sus propios conflictos personales.

¿Qué se sabe de “Contra el huracán”?

Como te lo mencionamos anteriormente, esta película está dirigida por Jorge Michel Grau y protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, de igual modo se encuentra entre el elenco Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega y Andrew Leland, mientras que el guión corre a cargo de José Leonor Alejandro, Jorge Michel Grau y Venancio Villalobos.

“Contra el huracán” está inspirada en hechos reales sobre el caso de dos marineros que lograron sobrevivir al paso de Otis desde una embarcación. En esta proyección la historia girará en la vida de Wirlpool (Benny Emmanuel), un joven capitán de yate que acaba de asumir una importante responsabilidad. Sin embargo, una tormenta comienza a intensificarse frente a las costas de Acapulco y ahí recibe la indicación de permanecer en la embarcación.

Ante la amenaza, Wirlpool recurre a su medio hermano Candi (Kristyan Ferrer), con quien mantiene una relación complicada y distante. Lo que comienza como una situación difícil pronto se convierte en una lucha por sobrevivir cuando la tormenta se transforma en Otis, un huracán categoría 5.

🎬🌪️ ¡EL #HURACÁN #OTIS LLEGA A #NETFLIX CON UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA!

¡Atrapados en el mar y frente a la furia de un huracán categoría 5! Dos medios hermanos tendrán que dejar atrás sus diferencias y luchar por sus vidas en medio del desastre.

🍿 “Contra el huracán” se… pic.twitter.com/yD69myCnhW — contacto.news (@contactonews1) October 1, 2026

¿Cuándo se estrena Contra el huracán?

Contra el huracán llegará a las plataformas de streaming el próximo 23 de octubre de 2026 por lo que te recomendamos estar al pendiente y no dejar pasar el conocer esta historia.