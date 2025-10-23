Kim Kardashian revela su diagnóstico médico y señala a Kanye West como el detonante

Kim Kardashian ha dejado claro que detrás del brillo del glamour también hay momentos difíciles en su vida. Durante el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la celebridad reveló que un examen médico reciente detectó un pequeño aneurisma cerebral. La noticia fue dolorosa tanto para su familia, como para sus seguidores, y aquí te damos todos los detalles.

Kim Kardashian rompe el silencio sobre su salud

La información se dio a conocer gracias a un adelanto del episodio emitido este 23 de octubre. En este se puede ver a Kim recostada en un escáner de resonancia magnética antes de confesarle a su hermana Kourtney: “Encontraron un pequeño aneurisma”. Sorprendida, Kourtney reaccionó con un simple “Guau”.

Kim explicó que los médicos le atribuyeron esta condición al estrés extremo que ha experimentado en los últimos años, especialmente tras su mediático divorcio con el cantante Kanye West.

El estrés y el impacto del divorcio con Kanye West

Aparentemente, el divorcio ha sido muy difícil, pues, no solo se ha cuidado a ella misma, también ha tenido que estar al pendiente de la salud mental de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Esto quedó claro durante el episodio, “Me siento más estresada porque tengo que proteger a mis hijos. Ellos van a crecer y ver todo”, confesó con lágrimas en los ojos.

La empresaria también reconoció que intentó durante mucho tiempo ocultar los conflictos de su exesposo a sus pequeños, aunque cada vez resulta más complicado. “Siempre quise ayudar, pero llega un punto en el que solo puedes hacer lo mejor por tus hijos”, expresó.

Kim Kardashian y los efectos del estrés en su piel

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Kim comparte cómo el estrés ha afectado su salud. En la nueva temporada, también reveló que su psoriasis regresó tras años de estar completamente controlada. “No la tenía desde mi divorcio… y simplemente volvió. Me sentí más estresada y mi cuerpo lo resintió”, contó.

