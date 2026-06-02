¿Vuelve la magia de Marvel? Los Russo aseguran que Avengers: Doomsday será un nuevo comienzo

En las últimas horas, los hermanos Anthony Russo y Joe Russo encendieron la conversación tras asegurar que Doomsday representará una especie de regreso a los fundamentos que hicieron exitoso al Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo con lo señalado por los cineastas, la película buscará reconstruir la conexión herida entre los espectadores y la saga.

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¿Qué se sabe sobre lo dicho por los hermanos Russo?

En las últimas horas, los hermanos Russo volvieron a encender la conversación entre los fanáticos de Marvel, tras compartir en redes sociales un fondo verde sin conexión o explicación. Pero lo que ha encendido la polémica es el mensaje más reciente, en donde aseguran que nada de lo que se ha visto antes se verá ahora dentro del filme.

“Esto es empezar de nuevo desde cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que esto no se apoya en nada del pasado.” Hermanos Russo

Con estas palabras, los fans han comenzado a presentar todo tipo de teorías, pues no se ha dejado claro si se trata de un reseteo del Universo Marvel ya formado o si se buscará reconectar con la historia de manera genuina con los fans.

The Russo brothers say "we are back to phase zero" with ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



"This is starting over from scratch. We want to make sure everybody feels like this isn’t leaning on anything from the past." pic.twitter.com/vmcfmE6pzn — Film Updates (@FilmUpdates) June 2, 2026

¿Qué se sabe sobre el nuevo universo de Vengadores: Doomsday?

La firma ha comenzado a generar diversas especiales, pues recientemente los hermanos Russo compartieron una imagen sin mucho contexto, la cual rápidamente fue analizada por los fans, quienes especulaban sobre referencias oscuras relacionadas con Vengadores. Doomsday.

Si bien lo cierto es que la imagen compartida no desvela demasiada información, la figura de Doctor Dom acerca un pico más al villano esperado para esta entrega. Recordemos que el más reciente filme del universo Marvel se tiene planeado que llegue a salas de cine el próximo diciembre.

Todo sobre el estreno de Vengadores. Doomsday

Se espera que Vengadores. Doomsday se estrene el próximo 17 de diciembre del 2026, y que sea una de las últimas grandes entregas de la saga del multiverso de Marvel Studios. El filme está dirigido por los hermanos Russo, y se espera que sea la historia que marque el regreso de Robert Downey Jr. como el villano principal, el Doctor Doom, al UCM.

