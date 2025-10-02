El Conjuro 4: Últimos ritos, ¿cuándo llega la película a streaming?

La cuarta entrega de la saga de terror más taquillera del cine, El Conjuro 4: Últimos ritos, se estrenó en cines de Latinoamérica el pasado 4 de septiembre de 2025, y a casi un mes de su salida los fans han comenzado a preguntarse cuándo llegará a las plataformas de streaming. La verdad es que este filme aún no tiene fecha de estreno en HBO Max, pero hay varias noticias en torno al filme que emocionan a los fans.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4 en HBO Max?

La película se basa en el caso más aterrador al que se enfrentaron los Warren en su carrera. Los dos detectives paranormales, Ed y Lorraine Warren, se vuelven a enfrentar a los espíritus y demonios que aterran a una familia. A la par, Ed se enfrenta a un fuerte problema de salud que lo había llevado a alejarse de los casos paranormales.

Como mencionamos, hasta el momento, HBO Max no ha confirmado una fecha exacta de llegada a la plataforma. Pero sí tomamos en cuenta el historial de estrenos de Warner Bros. sugiere que la ventana de espera será de entre 90 y 150 días después de su debut en cines. Con esto en mente, El Conjuro 4 podría estar disponible en HBO Max entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

La historia real detrás de El Conjuro 4: El último rito

La cinta mezcla los orígenes de los Warren con uno de sus casos más aterradores: la posesión de la familia Smurl, quienes comienzan a vivir fenómenos paranormales vinculados a un misterioso espejo. La familia fue acosada por fenómenos paranormales entre 1974 y 1989. Los ataques incluían agresiones físicas y visiones de entidades demoniacas.

Los Warren, en su momento, aseguraron que la familia era acosada por 4 espíritus, incluyendo un demonio. El caso fue tan impactante que llegó a los medios , generando controversia y acusaciones de falsedad, lo que llevó a la familia Smurl a retirarse y abandonar la casa en 1988.

El futuro de la saga: serie en camino

Tras el éxito de esta cuarta entrega, HBO Max confirmó que “El Conjuro” tendrá una serie de televisión. Aún no hay fecha de estreno confirmada, pero todo apunta a que llegará en 2026 como una expansión directa del universo que James Wan inició en 2013.

¿Qué es lo que más disfrutas de las películas de “El Conjuro”?

También te puede interesar: Películas para recordar lo que sucedió en México el 2 de octubre de 1968

