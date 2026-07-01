¿’Minions y Monstruos’ tiene escena post créditos? Esto pasa al final de la película, explicado para niños

La nueva película de ‘Minions y Monstruos’ se estrena hoy en los cines de México con funciones especiales para los fans de la saga de ‘Mi Villano Favorito’. Una de las dudas más comunes en este tipo de franquicias es si hay escenas postcréditos después del filme, ya que suelen ofrecer pistas sobre el futuro de la historia.

La buena noticia es que sí hay escenas postcréditos en ‘Minions y Monstruos’, así que asegúrate de no levantarte de tu asiento ni sacar a tus hijos de la sala antes de que terminen los créditos. En total, son cinco escenas, según información de Cultura Ocio. Aunque no aportan grandes detalles sobre el futuro de la franquicia, sí ofrecen momentos muy divertidos que funcionan como el cierre perfecto para la experiencia en el cine.

¿Qué pasa al final de la película ‘Minions y Monstruos’?

Después de que los Minions se unen para detener a la criatura gigante de mil ojos que está destruyendo Hollywood, descubren que pueden encerrarla dentro de un enorme rollo de película. De esta manera, logran poner fin al caos y, al mismo tiempo, crean una auténtica obra maestra cinematográfica, mientras poco a poco llegan a su destino: conocer a Gru.

¿De qué trata ‘Minions y Monstruos’?

La nueva película de ‘Minions’ cuenta una divertida aventura ambientada en el Hollywood de la década de 1920. Cuando uno de los personajes, James, tiene una brillante idea para hacer una película, intenta llevarla a la pantalla grande, pero primero deberán encontrar a los monstruos ideales para protagonizar su historia.

Sin embargo, las cosas no salen como esperaban y las criaturas comienzan a invadir el mundo. Ante esta situación, los Minions deberán reparar el desastre que ellos mismos provocaron y salvar al planeta del caos.

Minions ya estrenó en cines.|(ESPECIAL)

Es importante señalar que estos acontecimientos ocurren antes de que los Minions conozcan a Gru. Por ello, el protagonista de ‘Mi Villano Favorito’ no aparece en esta nueva entrega. Asimismo, la trama incluye muchas referencias a la Época de Oro del cine de aquellos años, por lo que será importante saber de clásicos, así como personajes importantes.

¿Cuándo sale una nueva película de ‘Minions’?

Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva película de ‘Minions’ o ‘Mi Villano Favorito’. Sin embargo, debido al éxito que la franquicia ha cosechado en taquilla durante los últimos años, no se descarta que Illumination anuncie una nueva entrega en el futuro. La saga se mantiene como una de las más exitosas de la animación, con miles de millones de dólares recaudados a nivel mundial, según cifras de Box Office Mojo.