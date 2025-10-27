No lo veíamos venir: hay nuevas actualizaciones sobre Spider-Man 4 con Tobey Maguire

Esta noticia parecía algo verdaderamente imposible. Desde que Tobey Maguire volvió a enfundarse el traje del Hombre Araña en Spider-Man: No Way Home (2021), los rumores sobre su regreso volvieron a surgir, pues todos sueñan con una cuarta película de su saga. Aunque parecían sueños lanzados al aire, finalmente hay luz al final del túnel… pues hay noticias sobre este filme.

¿Spider-Man 4 con Tobey Maguire? El sueño que podría hacerse realidad

El guionista Mattson Tomlin, responsable de The Batman y su próxima secuela, confirmó en X (antes Twitter) que Spider-Man 4 no está descartada: “Lento pero seguro se gana la carrera. No habrá nada que decir por un largo tiempo (si es que llega a pasar), porque involucra a muchas personas y política… pero no he recibido un ‘no’ todavía”.

Slow and steady wins the race. There won’t be anything to say about that for a long time (if ever!) because it involves a lot of people and politics and things going right that have nothing to do with me, but I haven’t gotten a “no” yet! https://t.co/hdYju4h0p4 — mattson tomlin (@mattsontomlin) October 26, 2025

Aunque la frase no es una declaración directa, sino que más bien suena cautelosa, también es lo más cercano a una confirmación de que el proyecto sigue en discusión dentro de Sony Pictures.

Un Spider-Man adulto, esposo y padre podría estar en un futuro

Tomlin compartió que su mayor interés es escribir una historia donde el Spider-Man de Maguire deba equilibrar su vida como padre y esposo con su demandante rol de héroe. “Después de ocho películas del personaje, me interesa ver a un Spider-Man que sea también padre”, escribió el guionista en julio de 2025.

Como era de esperarse, esta idea ha sido celebrada por los fans, que consideran que una versión madura del héroe sería la evolución natural del Peter Parker original de Sam Raimi.

El regreso de un clásico: Raimi, Dunst y Maguire, listos para volver

Pero esas no son las únicas buenas noticias en torno a este superhéroe, pues resulta que el propio Sam Raimi, director de la trilogía original, declaró en 2022 que estaría dispuesto a regresar al universo que construyó: “Después de experimentar el multiverso, me di cuenta de que todo es posible. Estoy completamente abierto a hacerlo”, dijo a Moviepilot.

Por su parte, Kirsten Dunst, quien dio vida a Mary Jane Watson, también expresó su interés en volver junto a Maguire: “Sería interesante vernos de nuevo, pero ahora como padres”, comentó la actriz este 3 de octubre de 2025 durante un podcast sobre cultura pop.

Obviamente, el actor también está de acuerdo: “Si me llaman y me dicen: ‘¿Quieres hacer una escena o volver al traje?’, diría que sí. ¿Por qué no querría hacerlo?”, declaró en el libro Spider-Man: No Way Home – The Official Movie Special.

Tobey Maguire y el futuro del multiverso arácnido

Aunque Sony y Marvel no han confirmado oficialmente el proyecto, los fans siguen atentos. Por el momento, lo que sí está en el horizonte es Spider-Man: Brand New Day, programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Mientras tanto, Spider-Man 4 con Tobey Maguire se mantiene como una posibilidad, un sueño que nos podría sorprender de un momento a otro.

