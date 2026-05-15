Luto en el anime: Muere Wakana Yamazaki, icono de One Piece, Sailor Moon, Detective Conan, entre otros

Luto en el mundo del anime. Muere Wakana Yamazaki, reconocida actriz japonesa que prestó su voz para la emblemática Ran Mouri de Detective Conan por casi 30 años. La noticia fue confirmada por su agencia, Aoni Production. Yamazaki tenía 61 años.

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¿De qué murió Wakana Yamazaki, icono de One Piece, Detective Conan y más?

Si bien la noticia apenas se hizo pública este 15 de mayo, la querida actriz falleció hace casi un mes. Según su agencia, Wakana perdió la vida el pasado 18 de abril tras someterse a un tratamiento médico por una enfermedad. El equipo no dio mayores detalles sobre el lamentable deceso. No obstante, Yamakasi llevaba un par de meses retirada de la industria por problemas de salud.

¿Quién fue Wakana Yamazaki? Así fue la trayectoria de la legendaria actriz

Wakana Yamazaki fue una de las figuras más relevantes en la industria del anime en los últimos años. Durante las últimas tres décadas prestó su voz para Ran Mouri, de Detective Conan, que destaca como su personaje más conocido a nivel global. No obstante, su trayectoria va más allá del anime, pues Wakana también fue la voz japonesa de Ayane en Dead or alive de Team Ninja.

“Nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de la señora Kazana Yamazaki, nuestras más sinceras condolencias desde el fondo del corazón. La señora Yamazaki participó durante muchos años interpretando el rol de Ayane en obras como la serie «DEAD OR ALIVE» y «NINJA GAIDEN», entre otras. Recordamos sus logros durante su vida y elevamos una oración sincera por el eterno descanso de su alma”, escribió la empresa de videojuegos.

山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。



山崎さんには、あやね役として

「DEAD OR ALIVE」・「NINJA GAIDEN」シリーズを始めとした作品に長年にわたってご出演いただきました。

ご生前のご功績を偲ぶとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。



Team NINJA 一同 pic.twitter.com/JCmc2SzOI5 — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) May 15, 2026

Si bien estos fueron sus roles más relevantes, Wakana también prestó su voz para One Piece, donde fue la voz de Nojiko, hermana de Nami. De hecho, también interpretó a Nami cuando Akemi Okamura se tomó un tiempo libre por maternidad. Otros de sus trabajos incluyen la voz de Koan en Sailor Moon R, Meiko Akizuki en Marmalade Boy y Mononoke, Nene en Samurai Warriors, por citar algunos.

Descanse en paz la gran leyenda del anime, Wakana Yamazaki.