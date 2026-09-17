¿Es necesario jugar los videojuegos de Resident Evil para entender la nueva película? Esto se sabe

Resident Evil es una serie de videojuegos reconocido por la trama y un escenario postapocalíptico en el que vemos un mundo invadido por zombies que tienen sed de carne. Recientemente, se anuncio el lanzamiento de una nueva película, por lo que ha surgido la principal duda de si es necesario jugar los videojuegos para poder entender mejor la historia.

Ante la duda, Zach Cregger detalla que ha buscado llevar la experiencia de los juegos a la pantalla, aunque no veremos a los protagonistas clásicos de la famosa franquicia, la experiencia será similar a jugarlos, ya que el personaje se encontrará con armas, los cuales se encuentran almacenados en cajas con candados, por lo que será necesario abrirlos para poder continuar con su camino.

¿De qué trata la nueva película de Resident Evil?

A diferencia de las otras cintas de Resident Evil donde vemos cierta similitud con los videojuegos, la nueva película veremos una historia diferente, en el que el protagonista Bryan, un mensajero quien lleva un paquete a un hospital remoto, travesía en la que se enfrenta a sobrevivir a una mundo dominado por los zombies, un hecho al que no le encuentra explicación.

La cinta se estrenó el 16 de septiembre en el país, permitiendo que varios usuarios puedan seguir la cinta y disfrutar de una nueva historia. La historia es protagonizada por Austin Abrams, quien lo veremos dominar toda la pantalla para sobrevivir a la apocalipsis que le rodea.

¿Cuántos juegos de Resident Evil hay?

Resident Evil se ha hecho popular por sus videojuegos, se estima que tienen un total de 30 de sus temas principales, pero con sus diversas ediciones que han sacado para diversas consolas y remakes, se estima que cuenta con más de 60 títulos, permitiendo que el usuario pueda disfrutar de ellos en diversas plataformas.

Se estima que los juegos principales en total son 8, el 7 es la versión de Biohazard, y el tomo 8 es el de Village, a la lista podemos agregar el remake de R.E Code: Verónica. Ahora ya sabes que puedes ver la nueva película sin haber experimentado los juegos.