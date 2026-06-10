One Piece revela el primer adelanto de su nuevo spin-off y está dedicado a uno de los personajes más queridos del anime
One Piece ha presentado el primer adelanto oficial de una novela que explorará el pasado de uno de los personajes más queridos de los Sombrero de Paja: Zoro.
Aunque el anime ya tiene varios años en emisión, recientemente One Piece ha demostrado el enorme impacto que puede causar a nivel mundial. Es por eso que esta semana se decidió presentar oficialmente el primer vistazo a One Piece Novel Zoro, una nueva novela spin-off que llegará a Japón el próximo 3 de julio de 2026 y que estará centrada en Roronoa Zoro, uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia. Esta obra explorará acontecimientos nunca vistos de la vida del espadachín antes de conocer a Monkey D. Luffy y sobre todo antes de siquiera formar parte de los Sombrero de Paja.
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¿De qué tratará One Piece Novel Zoro?
Esta nueva novela busca responder las preguntas que muchos fans se han hecho del personaje durante años: ¿qué ocurrió con Zoro antes de su encuentro con Luffy? Finalmente, podremos ver la historia del joven espadachín desde su salida de la aldea Shimotsuki hasta su llegada a Shells Town, donde finalmente conoce al futuro Rey de los Piratas. Esto es una estupenda noticia porque los fans podrán explorar nuevas aventuras y muchos combates que forjaron la experiencia y el talento de Zoro.
El primer vistazo ya emociona a los fans
La noticia obviamente llegó acompañada de la portada oficial que tendrá la nueva novela. Los fans no tardaron en inundar de comentarios positivos la publicación y no es para menos, pues este personaje suele aparecer constantemente en los primeros lugares de las encuestas de popularidad realizadas por la franquicia.
¿Quién está detrás de esta nueva historia?
No, no es una obra de Eiichiro Oda. La novela está a cargo de Jun Esaka, autora que ya trabajó anteriormente en otros proyectos derivados de One Piece, incluyendo las populares novelas One Piece: Heroines. Esta es una buena noticia, pues aquellos que han leído sus obras dentro de la franquicia confirman que ella es excelente para darle vida a estos spin-off.
¿Cuándo se estrena One Piece Novel Zoro en México?
Lamentablemente, la novela aún no tiene fecha de estreno en México; se espera que esta llegue a nuestro país poco después de su salida en Japón. Sin embargo, no hay información oficial al respecto.