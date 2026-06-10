One Piece revela el primer adelanto de su nuevo spin-off y está dedicado a uno de los personajes más queridos del anime

Aunque el anime ya tiene varios años en emisión, recientemente One Piece ha demostrado el enorme impacto que puede causar a nivel mundial. Es por eso que esta semana se decidió presentar oficialmente el primer vistazo a One Piece Novel Zoro, una nueva novela spin-off que llegará a Japón el próximo 3 de julio de 2026 y que estará centrada en Roronoa Zoro, uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia. Esta obra explorará acontecimientos nunca vistos de la vida del espadachín antes de conocer a Monkey D. Luffy y sobre todo antes de siquiera formar parte de los Sombrero de Paja.

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¿De qué tratará One Piece Novel Zoro?

Esta nueva novela busca responder las preguntas que muchos fans se han hecho del personaje durante años: ¿qué ocurrió con Zoro antes de su encuentro con Luffy? Finalmente, podremos ver la historia del joven espadachín desde su salida de la aldea Shimotsuki hasta su llegada a Shells Town, donde finalmente conoce al futuro Rey de los Piratas. Esto es una estupenda noticia porque los fans podrán explorar nuevas aventuras y muchos combates que forjaron la experiencia y el talento de Zoro.

El primer vistazo ya emociona a los fans

La noticia obviamente llegó acompañada de la portada oficial que tendrá la nueva novela. Los fans no tardaron en inundar de comentarios positivos la publicación y no es para menos, pues este personaje suele aparecer constantemente en los primeros lugares de las encuestas de popularidad realizadas por la franquicia.

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¿Quién está detrás de esta nueva historia?

No, no es una obra de Eiichiro Oda. La novela está a cargo de Jun Esaka, autora que ya trabajó anteriormente en otros proyectos derivados de One Piece, incluyendo las populares novelas One Piece: Heroines. Esta es una buena noticia, pues aquellos que han leído sus obras dentro de la franquicia confirman que ella es excelente para darle vida a estos spin-off.

¿Cuándo se estrena One Piece Novel Zoro en México?

Lamentablemente, la novela aún no tiene fecha de estreno en México; se espera que esta llegue a nuestro país poco después de su salida en Japón. Sin embargo, no hay información oficial al respecto.