A Channing Tatum no le da miedo ensuciarse las manos, aquí te decimos cómo lo demostró en “La Caída de la Casa Blanca”.

Channing Tatum disfruta mucho de su trabajo, y especialmente si se trata de uno en el que sobresale como el héroe de la historia, y esta es una de las razones por la que no te lo puedes perder en “La Caída de la Casa Blanca”.

Tatum echó mano de sus amplios conocimientos en técnicas de entrenamientos militares y de combate, y se involucró en la acción real, al ser él mismo quien realizó sus propias escenas de riesgo y luchas cuerpo a cuerpo.

“Me encanta ver a actores reales hacer este tipo de cosas, no hiere a nadie hacerlo, y es divertido hacerlo”, confesó el propio Tatum sobre su trabajo de acción en la cinta.

Por si fuera poco, el trabajo de Channing dejó impresionados a sus propios compañeros y la producción completa, ya que, demostró su capacidad para acentuar la seriedad de las situaciones, para los momentos cómicos de la cinta, e incluso estuvo proponiendo mejoras para las escenas.

Todo lo que tienes que saber sobre Channing Tatum, lo encuentras aquí: FOTOS | Channing Tatum, antes de ser uno de los galanes más sensuales de Hollywood fue obrero y vendedor, te contamos todo.

Y qué decir del gran Jamie Foxx, ganador del premio Oscar y destacada estrella de Hollywood, quien hace la mancuerna perfecta con Tatum en “La Caída de la Casa Blanca”, brindándonos acción, risas, y una gran historia que te mantendrá al límite.

Conoce la trama de "La Caída de la Casa Blanca":

Tras ser rechazado como miembro del servicio secreto, John Cale (Channing Tatum) queda enfrascado en una terrible situación que pone en riesgo a su propia hija y al presidente de los Estados Unidos, James Sawyer (Jamie Foxx).

Es una película llena de acción y momentos que te llevarán al límite, se trata de una fascinante historia.

¡Disfruta de “La Caída de la Casa Blanca” en la pantalla de Azteca 7!