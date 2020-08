Adam Sandler podría ser considerado para interpretar a Penguin, el famoso villano de Batman, para el DCEU.

Adam Sandler es uno de los actores a quien algunas veces se le ha visto arriesgarse con trabajos alejados de la comedia y las cintas de situaciones graciosas a las que está acostumbrado a protagonizar, razón por la que cualquier rumor sobre su participación en algún proyecto diferente se convierte en una gran noticia.

Así es como está sucediendo ahora que el portal especializado en cine, We Got This Covered, aseguró que Adam Sandler estaría en la mira de DC para que interprete una versión alternativa del villano de Batman, Penguin, para su universo extendido, DCEU.

De acuerdo con la información del portal, el personaje que haría Sandler sería muy diferente al que realiza Colin Farrell en ‘The Batman’ y estaría dentro de un programa de ‘Justice League Dark’, que se planea para una plataforma de streaming.

Aunque hasta ahora no se saben muchos detalles sobre esta información de Adam Sandler y su potencial participación como Penguin, el portal confía en que la revelación de su fuente se convierta en realidad, tal y como sucedió cuando informó que Viola Davis regresaría para ‘The Suicide Squad’, noticia resultó cierta.

Con esta posibilidad, también se pone sobre la mesa el hecho de que, en caso de aceptar, Adam Sandler se anotaría un nuevo reto en su carrera, con el que podría demostrar una vez más que es un gran actor capaz de cumplir con cualquier rol, así como lo hizo en la película ‘Uncut Gems’.

El mismo portal señala que la simple posibilidad de que Adam Sandler sea uno de los villanos más emblemáticos de Batman suena tan inesperado y sorprendente que podría ser todo un éxito.

