Así es como Jason Statham mantiene músculos de acero a sus 53 años.

El protagonista de “El Transportador 3”, Jason Statham, es poseedor de un gran carisma, pero, su musculatura no deja de despertar la envidia de muchos, y de arrancar varios suspiros.

Statham es reconocido por ser uno de los actores más entregados al rol de héroe de acción, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar que con su gran habilidad de combate, deja al descubierto la gran pasión que le impone a sus entrenamientos.

Esta vez, te contamos un poco más sobre cómo es que a sus 53 años de edad, Jason Statham luce espectaculares músculos de acero.

El actor británico, confesó que fue una gran fortuna visitar la cárcel y descubrir cómo es que los reclusos mantienen cuerpos en excelente forma, gracias a los ejercicios que involucran el peso corporal, además de flexiones, y fondos.

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Se trata de un entrenamiento que no requiere de sofisticada maquinaria, en realidad, es una técnica en la que se desafía a sí mismo, y a pesar del dolor que implica atravesar por ello, Jason ha señalado que la recompensa es lo mejor.

Así fue como comprendió que la clave de su entrenamiento sería el esfuerzo físico, la disciplina, y la resistencia mental, combinado con algo de artes marciales, aunque para él fue bastante sencillo, ya que, desde temprana edad estuvo acostumbrado a la presión que conlleva ser un atleta profesional.

Statham ha mencionado que para llevar sus rutinas de entrenamiento al límite, contrató a un entrenador que estuvo en la marina estadunidense.

Claro está, para soportar el impacto de estos rudos entrenamientos tipo militares, tuvo que seguir una dieta muy rigurosa, en la que los azúcares quedaron totalmente excluidos, y él mismo reconoce que esto no sólo le benefició a su físico, puesto que, dice que la mente también se agiliza.

No te pierdas a Jason Statham en “El Transportador 3” por la pantalla de Azteca 7.