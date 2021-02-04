Nemo estaba muerto y Marlin solo estaba superando el duelo: Mira la aterradora teoría que impactó a los fanáticos.

‘Buscando a Nemo’ se convirtió en una de las películas más queridas por los cinéfilos, pues personajes como Dory, Crush, Pearl, Peach, Sherlon y hasta Darla se metieron en el corazón de muchísimos fans.

Por si fuera poco, la película de Andrew Stanton tiene múltiples enseñanzas como el trabajo en equipo, el amor por la familia, el valor de la amistad y afrontar múltiples obstáculos.

Sin embargo, comenzó a circular una aterradora teoría que cambió la vida de muchos admiradores y amantes de la aclamada cinta.

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Fue en TikTok, donde un internauta aseguró que Nemo siempre estuvo muerto y su papá Marlin intentó superar la pérdida durante toda la película.

“Hoy vamos a hablar de una de las teorías más escalofriantes que se han dicho sobre esta película. Resulta que toda la aventura de la película es solo una alegoría de Marlín intentado superar la pérdida de sus hijos y su mujer ”, comenzó el joven Luis Velody quien alcanzó millones de reproducciones con su video.

Y es que, el mencionado internauta, trascendió que ‘Buscando a Nemo’ proyectó las diferentes etapas del duelo sin que nadie se diera cuenta.

La negación, ira, negociación, depresión y aceptación estuvieron presentes en Marlin durante toda su participación en la conmovedora película.

Estas escenas podrían confirmar la escalofriante teoría de la muerte de Nemo.

Durante toda la película se pueden apreciar diferentes escenas de Marlin desesperado por encontrar a Nemo. La etapa de negación es cuando el padre de familia no permite que Nemo vaya a la escuela por no ser segura.

La etapa de ira se presenta cuando el famoso pez payaso se enoja con su hijo por no obedecerle. También está la etapa de negociación cuando Marlin habla con Dory para que le acompañe al viaje por el océano.

La etapa de depresión es cuando el pez ve a su hijo muerto en la bolsa de plástico. Y por último, la etapa de aceptación se presenta cuando Marlin deja a Nemo libre con el resto de sus compañeros de la escuela.

Por si fuera poco, el tiktoker reveló que la palabra Nemo significa ‘nadie’ en latín. El título de la película sería ‘Buscando a Nadie’, concluyó el video que generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

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