‘Bucky Barnes’, interpretado por Sebastián Stan, aparecerá en ‘Black Panter 2’. Aquí todos los detalles.

Los fans del universo cinematográfico de Marvel recibieron una inesperada noticia, cuando el portal Screen Rant anunció la posibilidad de ver a Sebastián Stan como el legendario Bucky Barnes en Black Panther 2, interpretando a White Wolf.

El personaje fue icónico en los cómics de Marvel, pues era el alter ego de Hunter, un humano blanco criado en Wakanda por el rey T’Chaka después de la muerte de sus padres.

De acuerdo con el portal, el personaje de Stan es la combinación de dos personajes: White Wolf y el Soldado del Invierno.

También se habló de su participación como un villano secundario en la película, para pelear y convertirse en un aliado de T’Challa.

Te puede interesar:

Pokémon Go tendrá un nuevo evento para atrapar Pokémones de tipo psíquico: `'Evento Psíquico Espectacular'

Todo es especulación, pues los detalles sobre Black Panther 2 son nulos. Algunos de los actores niegan conocer la trama, mientras que otros revelan por accidente la vestimenta del personaje principal.

Los fanáticos esperaron The Falcon and the Winter Soldier, que paró sus grabaciones a causa del Coronavirus.

El programa cuenta con el debut de Bucky Barnes, quien vive con los habitantes de Wakanda y juega un papel importante en Civil War.

Los seguidores de los filmes se preguntaron si se convertió definitivamente en el hijo adoptivo de los wakandianos. Se habló de que puede pasar al “lado oscuro” y convertirse en una maquina asesina llamada Soldado del Invierno, pero con la ayuda de la aldea consigue paz y un balance mental para continuar con su vida.

Hecho que los internautas relacionaron con Bruce Banner y Hulk, que terminó por convertirlo en el Profesor Hulk.

También te puede interesar:

Muere a los 83 años Hiroshi Masuoka, voz del ‘maestro Roshi’ personaje de ‘Dragon Ball’, sus fans lo recuerdan.

