Muere a los 83 años Hiroshi Masuoka, voz del ‘maestro Roshi’ personaje de ‘Dragon Ball’, sus fans lo recuerdan.

El pasado 21 de marzo falleció Hiroshi Masuoka, quien perdió la batalla contra el cáncer rectal. El famoso prestó su voz para el personaje del maestro Roshi en los programas japoneses, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT.

La noticia se mantuvo privada y hasta ahora salió un comunicado por parte de NHK, anunciando la tragedia.

El funeral fue una ceremonia con las personas más allegada al actor de doblaje. Asistieron familiares y amigos únicamente.

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Se ha confirmado que Hiroshi Masuoka, el seiyuu del Maestro Roshi ha fallecido a la edad de 83 años 😓



Descanse en paz. pic.twitter.com/sC0i9HTEaa — CangriGamers (@CangriGamers) March 26, 2020

Miles de fanáticos alrededor del mundo ya enviaron sus condolencias y expresaron a través de las redes sociales su sentir:

Murió el actor de voz del ‘maestro Roshi’ amigos me duele mi corazón

Tristemente iniciamos el día con una noticia que pone de luto al mundo de la animación

Murió el que hacia la voz de ‘MAESTRO ROSHI’, nada será lo mismo

Además los amantes del anime comenzaron a postear una de las frases más icónicas del personaje, a manera de e homenaje:

¡Muévanse bien, aprendan bien, jueguen bien, coman bien y descansen bien! ¡Disfruten de sus vidas, alegremente y al máximo! ¡El Estilo Tortuga está con ustedes!

Hiroshi también prestó su voz para la mayor parte de los videojuegos de la franquicia japonesa de Dragon Ball. Otros personajes que encarnó fueron Jam Ojisan en Soreike, Masuo en Sazae-San y participó en los animes, Ashita no Joe y GeGeGe no Kitaro.

Nació en la prefectura de Saitama en 1936 e incursionó en la actuación cuando a penas comenzaba a rendir frutos la industria televisiva en Japón, según reveló el medio, Comicbook.

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