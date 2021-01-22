Buzz Lightyear protagoniza “un agujero” en el guion de la trama de la exitosa película “Toy Story”.

"Toy Story" cambió la historia del cine de animación. Pixar sentó las bases en 1995 del porvenir de la industria, pero hay un enorme agujero de guion que ha sido revelado.

El error de la cinta se remonta a sus orígenes, cuando Buzz Lightyear llegó a la casa de Andy convencido de que era un piloto en un planeta extraño.

No se reconocía como un juguete

Sin embargo, Woody, líder de los juguetes hasta ese momento, intenta convencerlo de que no es más que un juguete. Toda la trama de la cinta gira en torno a este conflicto interno del personaje.

Una propuesta que sirvió a Pixar para demostrar su capacidad para hablar de temas de adultos, pero el "agujero" en la historia ha sido revelado por el jefe de Pixar Pete Docter para The Huffington Post US.

Tuvimos muchas conversaciones durante en la primera película de “Toy Story” en referencia a que, si Buzz no sabe que es un juguete, ¿por qué siempre se vuelve rígido cuando un niño entra en la habitación

Entonces hay una contradicción entre lo que nos cuenta el personaje y su comportamiento. La gran habilidad del director de "Toy Story" consiguió que pocos se percataran de este error.

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Tras "Toy Story 4", la compañía expandirá su universo con el estreno de una precuela protagonizada por el mismísimo Buzz Lightyear.

Chris Evan pondrá voz al personaje para mostrarnos los orígenes del héroe espacial. La película está prevista para el 17 de junio de 2022.

La cinta promete aventurarse más en la psicología del mejor personaje secundario de la animación, ahora convertido en protagonista. Se trata del complemento perfecto a una saga que hizo y sigue haciendo historia en la industria del cine de animación.

La relación entre Woody y Buzz, la añoranza a la niñez o las cuestiones existenciales a las que se exponen sus personajes, son tan solo algunos de los motivos que han llevado a "Toy Story" a hacer historia en la pantalla grande.

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