Chris Hemsworth interpretará al exluchador Hulk Hogan en una producción de una plataforma de streaming.

El actor Chris Hemsworth asumirá un nuevo reto en la pantalla grande, al dar vida a la leyenda de la lucha libre americana, Hulk Hogan, en una película o serie biográfica.

Para una producción para una plataforma de streaming, el estadounidense reveló que se someterá a la mayor transformación física para interpretar al exluchador, que se convirtió en un ícono de los encordados.

Esta película va a ser un proyecto muy divertido. Como puedes imaginar, la preparación para el papel será increíblemente física. Tendré que ponerme más tamaño que antes, incluso más de lo que puse para Thor

Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en las primeras fases, por lo que Chris Hemsworth señaló que desconoce si se realizará una serie o película.

Ni siquiera he visto un guión todavía. El proyecto está en pleno desarrollo. El director Todd Phillips y yo nos reunimos para charlar sobre ello hace uno o dos años. Hablamos sobre la idea de una película, que creo que en algún momento pasó a ser una serie de televisión

Sobre los cambios que deberá presentar su cuerpo para esta producción, la estrella de Hollywood señaló que tendrá poco cabello, bigote, un acento diferente y otras modificaciones, cuyo objetivo tendrán hacer un gran papel.

Voy a ser rubio, probablemente calvo y con mostacho. Estoy deseando que estos cambios lleguen ya

Cabe recordar que Hulk Hogan fue una estrella de la lucha libre, lo que lo llevó a tener apariciones en el cine y televisión. Su carrera profesional terminó en 2015, cuando lo expulsaron de la WWE por comentarios racistas.

Entre sus máximos logros, se encuentran 12 reinados como campeón mundial y un legado que quedará para la historia, pues su capacidad y peculiar estilo lo llevaron a ser reconocido en cada rincón del mundo.