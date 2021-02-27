Conoce la historia de Sid y todo sobre su reencuentro familiar en la Era del Hielo 4.

Durante las migraciones de algún gélido invierno, el joven Sid perdió a su familia, y aunque durante mucho tiempo pensó que no tendría la oportunidad de verlos de nuevo, el destino los reencontró.

Aunque Sid, Diego, y Manny formaron su propia manada, a él siempre le hizo ilusión volver a verlos.

Recuerda que, desde la primera entrega de la Era del Hielo, Sid comentó que fue abandonado, y de hecho, todo parecía una mala jugada del destino, o incluso un efecto de la mala suerte de este confiado perezoso, aunque, pues, no era la primera ocasión que lo dejaban solo.

Y es que año con año, la familia de Sid intentó deshacerse de él en más de una ocasión, a diferencia de Manny o Diego que perdieron a toda su familia debido a la extinción de su especie.

La familia de Sid está integrada por su madre Eunice, su padre Milton, su tío Fungus, y su abuelita, y aunque son también bastante inquietos y aventureros, no parecen ser tan afines a Sid.

Con el pretexto de que están en busca de la mascota de la abuela, esta familia de perezosos toman el rumbo para encontrarse con Sid, a quien pretenden dejarle a su abuela para que se encargara de ella.

Descubre qué más pasó con la familia de Sid en "La Era del Hielo 4" este sábado 27 de febrero en la pantalla de Azteca 7.

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Eso sí, con todo y el abandono que sufrió de su familia, para Sid fue difícil negar que no encajaba con ellos, y que, parte de su destino era elegir a su propia familia.

El noble y entusiasta corazón de Sid, siempre le ayuda a salir adelante de todas las dificultades, e incluso, siempre anima a sus amigos a luchar como el buen perezoso que es.

¡Sid, un curioso perezoso!

Por si no te habías dado cuenta, Sid es el único de toda la manada que ha convivido con Scrat, al menos en una ocasión durante cada una de las películas y cortos de La Era del Hielo.

Nunca se ha sabido con exactitud, a qué especie de perezoso pertenece Sid, sin embargo, parece que este inquieto amigo de La Era del Hielo, combina rasgos y hábitos de los perezosos terrestres y los de árbol.

Durante “La Era del Hielo 4” Sid clama por una gota de agua, lo que en realidad recita, es el fragmento un antiguo poema que recitaban los marinos.

¡No te quedes congelado! Disfruta del reencuentro familiar de Sid en “La Era del Hielo 4" por la pantalla de Azteca 7.