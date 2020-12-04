Conoce la historia real de Milagros en el Cielo, la niña que sobrevivió a un accidente mortal y que logró salvarse de una rara enfermedad.

La conmovedora historia de “Milagros del Cielo” ha tocado corazones en todo el mundo, y sin duda es sorprendente pensar que está inspirada en hechos reales.

“Milagros del Cielo”, película protagonizada por Jennifer Garner, Kylie Rogers, y Eugenio Derbez, está basada en la dolorosa experiencia que vivió la familia Beam, y aquí te contamos qué es lo que ocurrió en la vida real.

Christy Beam escribió el libro de “Miracles from Heaven”, en el que relata cómo fue que su hija Anna, sobrevivió a una terrible enfermedad que estaba a punto de acabar con su vida, ya que, este extraño padecimiento intestinal no tiene cura.

Todo comenzó cuando los malestares, el vómito, y el dolor hicieron estallar la emergencia, Chris, la madre de Anna la llevó al hospital, y ningún doctor podía encontrar la razón por la que la pequeña niña de 9 años estaba padeciendo.

Sin embargo, de manera inesperada, la pequeña Anna cayó desde un árbol de más de 9 metros de altura, y un golpe en la cabeza, que pudo ser letal, o que pudo dejarla sin la posibilidad de caminar, se convirtió en su salvación, y de manera milagrosa curó el padecimiento gástrico que la aquejaba.

“Los doctores dijeron que Jesús estuvo con mi hija en el árbol, porque no conocían a nadie que haya caído de 9 metros de altura, y no tenga parálisis o huesos rotos”, compartió Chris Beam, madre de Annabel.

Jennifer Garner, Eugenio Derbez, Kylie Rogers, Brighton Sharbino, Martin Henderson, y otros integrantes del reparto, pudieron convivir con las personas que inspiraron a sus personajes, personas que en la vida real acompañaron a la pequeña Anna a enfrentar al rara y extraña enfermedad que casi le cuesta la vida.

La familia Beam de hecho estuvo presente en gran parte del rodaje de la cinta, y sin duda, lo que trajo consigo una atmósfera de nostalgia.

Eugenio Derbez, quien interpretó al doctor Samuel Nurko, reconoció que no es sencillo armar un personaje que está basado en una persona de la vida real, y para ello hay que capturar los detalles más especiales, pero también confesó que la experiencia es fascinante.

“Estás contando una historia real, sin embargo, también no se trata de ser una imitación del personaje real. Sí tuve que capturar la esencia del doctor Nurko, y ver cómo funciona, cómo conecta, porque una de las cosas que más nos llamó la atención fue cómo conectó con la niña, conectó con la mamá, y es el elemento que le viene a dar esperanza y fe a la familia Beam”, compartió Eugenio Derbez sobre su experiencia.

Lejos de conmoverte hasta el llanto, “Milagros del Cielo” te transmite un mensaje de amor, fe, y esperanza, y estas son las razones más poderosa para verla en familia por la pantalla de Azteca 7.