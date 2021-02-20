De príncipe valiente a vagabundo, así han sido los cambios de look de Thor.

Desde 2011, Chris Hemsworth ha dado vida a Thor, Dios del Trueno, en el Universo Cinematográfico de Marvel, superhéroe que se ha ganado el respeto de los fans y el corazón de las señoritas.

Desde su primer aparición, ya han pasado casi 10 años, mismos en los que este personaje ha sufrido importantes cambios de look, unos mejores que otros, pero no podemos negar que en todos siempre luce sexy.

Tanto en “Thor” de 2011 como en “Los Vengadores” de 2012, podemos ver a Hemsworth con la melena larga a la altura de los hombros, muy al estilo del príncipe valiente.

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Para 2013-2015 en “Thor: el mundo oscuro” y “Los Vengadores: Era de Ultrón”, el Dios del Trueno aparece con una cabellera más larga, casi a la altura de sus poderosos pectorales.

Fue en “Thor: Ragnarok” de 2017 que el superhéroe sorprendió al perder su larga melena y comenzó a usar casquete corto, el cual conservó en “Los Vengadores: Infinity War”.

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Sin embargo, en “Los Vengadores: Endgame”, Chris dejó en shock a más de uno al lucir como un vagabundo, con varios kilos más, una descuidada barba y ni hablar de su desastroso cabello, afortunadamente en la misma película se reivindica y regresa a su atlética y musculosa figura, eso sí, conserva su larga melena y hasta se hace una trencita en la barba que no se ve del todo mal.

No cabe duda que Hemsworth es camaleónico aún interpretando al mismo personaje, y no podemos negar que hasta en sus peores momentos tiene ese “no se qué”, con el que roba suspiros en cada escena.

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No te pierdas “Thor: Ragnarok” este domingo 21 de febrero por la transmisión de Azteca 7.

