El actor mexicano Diego Luna podría estar nominado como Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar 2021.

El actor mexicano Diego Luna está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera, sobre todo ahora que se dio a conocer la noticia de que la productora de la más reciente película en la que participó, Wander Darkly, lo ve como candidato ideal para la próxima edición de los premios Oscar.

De acuerdo con los medios internacionales, la productora Lionsgate está analizando la posibilidad de proponer al mexicano como uno de los nominados al Oscar como Mejor Actor de Reparto en las premiaciones 2021.

De hacerse efectiva su nominación, Diego Luna estaría en la premiación con otros grandes artistas latinos como Ariana DeBose, por The Prom; Colman Domingo, por Ma Rainey’s Black Bottom; Al Madrigal, por The Way Back, entre otros.

Además, se dijo que, con esta acción, Lionsgate estaría buscando darle mucho impulso a Wander Darkly, ya que también tiene planeado buscar la candidatura de la actriz Sienna Miller a Mejor Actriz.



Su personaje en Wander Darkly

La película debutó este año en el Festival de Cine de Sundance y es protagonizada por Sienna Miller, quien da vida a Adrienne, quien junto con Matteo, interpretado por Diego Luna, forman una pareja que se ve obligada a lidiar con traumas del pasado para poder avanzar en su tortuosa relación.

Hasta ahora, la crítica ha alabado el trabajo de ambos actores, por lo que se hace más viable la posibilidad de que lleguen a una de las premiaciones más importantes del cine.

Wander Darkly está planeada para lanzarse en un estreno conjunto de salas de cine y pago por evento el próximo 11 de diciembre.

La cinta que cuenta con el trabajo de Aimee Carrero, Beth Grant y Vanessa Bayer, también podría estar postulada en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Director para la cineasta estadounidense Tara Miele.



Diego Luna lleno de éxito

Diego Luna ha cimentado una carrera de éxito en Hollywood, participando en múltiples proyectos importantes como Rogue One: Una historia de Star Wars en 2016, donde dio vida al capital rebelde Cassian Andor.

Hace poco dio vida a Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie Narcos: México y volverá a su papel de Cassian Andor para una próxima serie de la plataforma streaming de Disney.

