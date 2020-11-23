Dan a conocer al nuevo elenco que se integrará a la serie ‘Stranger Things’ para su cuarta temporada.

Tras haber alcanzado gran éxito con su tercera temporada, la serie televisiva Stranger Things ya tiene todo listo para sorprender con su cuarta entrega que, aseguran sus creadores, dará mucho miedo.

La emoción entre sus fans se desató recientemente, luego de que la plataforma de streaming donde es transmitida le diera la bienvenida al misterioso pueblo de Hawkins al nuevo elenco que se sumará a la impactante historia.

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Fue a través de sus cuentas de redes sociales, donde la plataforma reveló la identidad de los actores que estarán en la cuarta temporada de Stranger Things. Uno de los nombres que más resaltan de la lista es el de Robert Englund, el admirado actor que dio vida al temido Freddy Krueger.

De acuerdo con la lista que se dio a conocer, entre los nuevos rostros que se suman están actores que ya han participado en otras exitosas producciones:

Jamie Campbell Bower - Animales Fantásticos y Crepúsculo

Eduardo Franco - The Bing

Joseph Quinn - Operación Overlord

Sherman Augustus - Bad Guys y Virus

Mason Dye - Natural Selection

Nikola Djuricko - Human Zoo

Tom Wlaschiha - Resistencia

Estos actores con sus personajes acompañarán a Eleven, Mike, Dustin, Will, Max y Lucas en la serie.



La serie

Stranger Things es una serie de drama creada por los hermanos Duffer y ambientada en Hawkins, Indiana, un pueblo del medio oeste americano que es aparentemente tranquilo; sin embargo, la desaparición de un niño da pie a una serie de extraños y peligrosos sucesos en el lugar.

Las grabaciones de la cuarta temporada de Stranger Things comenzaron en marzo pasado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, donde el elenco realizó la lectura del guion.

Debido a la pandemia por el Covid-19 se detuvo su producción, la cual se reinició recientemente, por lo que se espera que su estreno podría postergarse.

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