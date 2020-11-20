La quinta entrega de ‘Scream’ ya está lista y Kevin Williamson, guionista de la cinta, revela detalles inéditos.

‘Scream’ fue una de las películas de terror y suspenso que marcaron la generación de los noventas. La cinta, protagonizada por un asesino en serie con máscara negra y túnica negra, se volvió una sensación entre millones de cinéfilos, pasando a la historia como una de las mejores películas de 1997.

Por si fuera poco, la quinta entrega de ‘Scream’ causó furor entre millones de fanáticos, pues se dieron a conocer detalles inéditos en voz del propio guionista Kevin Williamson.

El estadounidense acudió a su cuenta de Twitter para confirmar que la quinta entrega del filme de terror está terminada. Además, el nombre de ‘Scream’ fue elegido por todo el equipo creativo para titular una de las producciones más esperadas.

Te puede interesar:

Lanzan tráiler oficial de la nueva versión de ‘El Padrino III’ realizada por Francis Ford Coppola. (VIDEO)

¡Hemos terminado el rodaje de ‘Scream’! Me complace anunciar el título oficial de la próxima película. Hace casi 25 años, cuando escribí el guión y Wes Craven le dio vida, no podía imaginar el impacto que tendría

Kevin también confesó que se siente entusiasmado por trabajar con nuevos rostros y talentos en esta producción de terror:

Estoy encantado de reunirme con Neve, Courteney, David y Marley, y de trabajar junto a un nuevo equipo de cineastas y un elenco increíble que se ha unido para continuar el legado de Wes y relanzar la franquicia

Y, aunque la película ya está terminada, los cinéfilos tienen que esperar hasta enero del 2022 para ser parte de una de las producciones más esperadas por chicos y grandes.

Estoy entusiasmado por trabajar con un elenco increíble, de recién llegados, que se ha unido para continuar el legado del próximo relanzamiento de la franquicia que tanto aprecio en mi corazón. Nos vemos en los cines en enero del 2022

También te puede interesar:

Mel Gibson confirma que ya se encuentra trabajando en la quinta entrega de la saga ‘Arma Letal’.