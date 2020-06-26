Guionista de ‘The Passion of the Christ 2’ dio detalles de esta nueva cinta y señaló que será ‘alucinante’.

En 2004, Mel Gibson sorprendió al mundo con la primera entrega de The Passion of the Christ, una película que causó gran controversia y polémica por lo realista que fue, al representar las últimas horas del hijo de Dios, antes de ser crucificado.

El impacto que causó en ese entonces, llevó a la cinta a ser vista por millones de personas en el mundo. El éxito se reflejó al recaudar más de 600 millones de dólares en taquilla y tener tres nominaciones al Oscar.

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Ahora, las expectativas se centran en la nueva entrega de esta película, en la que se espera que se hable del pasaje de la Resurrección de Jesús.

Sobre lo que se sabe hasta el momento de ‘The Passion of the Christ 2’, Mel Gibson repetirá como director y el actor Jim Caviezel seguirá dándole vida a El Mesías.

Los medios especializados en cine han catalogado este proyecto como el más grande hasta el momento por parte de Gibson, por lo que se espera una película ‘alucinante’ como la describió su guionista, Randall Wallace.

Es, literalmente, el evento alucinante que está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Los primeros cristianos murieron diciendo ‘sucedió, lo creo’, e incluso, ‘lo presencié’, continuamos discutiéndolo. No estamos listos para hablar sobre lo que estamos planeando hacer

Por su parte, Jim Caviezel, protagonista de esta segunda entrega, declaró que la cinta pasará a la historia como la "película más grande de todos los tiempos", lo que ha despertado la curiosidad del mundo entero.

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