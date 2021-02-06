Hasta los mejores se equivocan… Checa los errores históricos de Corazón Valiente.

Han pasado dos décadas desde que se estrenó en cines, “Corazón Valiente”, y sigue siendo una de los clásicos de la industria, ya que, la historia no sólo es estremecedora, sino que además, la producción logró llevar a casa un total de cinco estatuillas de los premios Oscar, de un total de 11 nominaciones que acumularon tan sólo en dicha entrega.



La historia épica con la que conocimos la gran hazaña, valentía, y honor de William Wallace, no es como la vimos en la pantalla grande, y aunque tal vez no le restan valor este súper clásico del cine.



Además, debemos tomar en cuenta que, “Corazón Valiente” es una película de ficción, inspirada en hechos reales, y no un documental súper apegado a la realidad.



¿Pobre niño rico?



Algo que ha sido súper cuestionado por los historiadores, es que, en la cinta que protagoniza y dirige Mel Gibson, William Wallace es mostrado como un niño nacido en el nicho de una familia de escasos recursos.



En cambio, se dice que, este aguerrido joven, encaja más en el perfil de una familia aristócrata escocesa, y que incluso, se ha mencionado la posibilidad de que él tuviera la investidura de caballero al momento de la batalla de Stirling.



Con el error en la cara

TODOS sabemos que los rostros azules del ejército que llevó Wallace hasta la batalla, son súper característicos y ultra necesarios para hacer referencia a esta famosísima cinta, sin embargo, las bases históricas no reflejan los mismos datos.



La realidad es que para el tiempo en el que el joven William combatió, los escoceses no acostumbraban llevar los rostros pintados a la batalla.



Lo que hay que aclarar, es que, este rasgo súper característico de los combatientes de Escocia, sí se encuentra como una referencia de su historia, aunque corresponde a tiempos posteriores al siglo XIV.

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¿Qué pasó ahí?

El puente de Stirling es definitivamente necesario para la narrativa de la batalla que ahí ocurrió, no obstante, la producción decidió pasarlo por alto, ignorando totalmente su relevancia histórica.



La verdad es que, el mismísimo Mel Gibson admitió que la ausencia del puente en “Corazón Valiente”, no fue más que una decisión para reforzar la proyección cinematográfica del aguerrido momento en que los escoceses luchan épicamente.



¡William Wallace no es corazón valiente!



El apodo de “Corazón Valiente” no está ni cerca de aludir al aguerrido William Wallace, este en realidad, es una referencia que tiene que ver con el Rey Roberto I de Escocia, que en la cinta, es interpretado por Angus Macfadyen.

¡El mayor error sería perderte "Corazón Valiente"!

Lo que no podemos ignorar es que, “Corazón Valiente” es una de las películas más memorables en la historia del cine, y esta es una razón de peso, para que la disfrutes en la pantalla de Azteca 7.