Johnny Depp reaparecería como ‘Jack Sparrow’ en el reboot de ‘Piratas del Caribe’ y las redes enloquecen.

Ya hay buenas noticias para los fans de Piratas del Caribe; todo parece apuntar a que Johnny Depp formará parte del reboot a cargo de Craig Mazin y el guionista de la saga, Ted Elliott. Según reportó The Disinsider, la secuela cuenta con la presencia de algunos de los personajes más icónicos de la serie cinematográfica.

Skyler Shuler, editor en jefe del portar estadounidense, publicó en su cuenta de Twitter algunos adelantos de lo que contiene la secuela:

He escuchado de diferentes personas que Piratas del Caribe podría ser un “reboot’ suave"; así que Sparrow podría estar posiblemente involucrado. No sé si eso significa papel protagonista o cameo o simplemente una película en el mismo universo

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Abrió la posibilidad de que Depp forme parte de la nueva versión de la cinta; ya sea como Jack Sparrow u otro personaje que aporte valor sentimental a los fanáticos.

Expresó que el filme pretende seguir una estrategia para atraer a más fans. Nos referimos a Bumblebee, un reboot dentro del universo de Piratas del Caribe que deja la puerta abierta para Orlando Bloom, Keira Knightley y Johnny Depp.

¿Quiénes son los actores oficiales? Aún es una incógnita. Sin embargo, Karen Gillan pinta para encarnar a Redd, la divertida pirata cuya presencia es esencial en las islas fantásticas.

La actriz escocesa no ha confirmado nada al respecto, pero se mantiene activa en sus redes sociales con un look pelirrojo que podría darnos una pista de que ya se encuentra en el rodaje de la película.

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