Filtran imágenes del rodaje de ‘The Batman’ que revelarían que tendrá a ‘Superman’ y ‘Wonder Woman’.

Cada vez son más los detalles que se develan de la nueva entrega de The Batman, filme que es protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves.

En esta ocasión, surgieron varias especulaciones que señalan que Superman y Wonder Woman serán parte de esta cinta que acaba de retomar su rodaje.

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Dichos rumores se desataron luego de que se filtraran unas imágenes de las grabaciones de la cinta en las que se pueden ver a unas personas con los disfreces característicos de Superman y Wonder Woman.

De acuerdo con lo que han detallado sobre esta revelación, los medios especializados señalan que podrían ser parte de una secuencia de una fiesta de disfraces a la que asiste Robert Pattinson como Bruce Wayne y en la que habría personas disfrazadas de los icónicos superhéroes.

Según lo que han rescatado de este hecho algunos sitios que hablan de cine, el hecho de que pueda haber dos extras disfrazados de superhéroes no es un tema insignificante, ya que esta acción podría marcar el rumbo de la cinta basada en The Long Halloween, lo que se contrapone a lo que el director, Matt Reeves, había dicho.

Recordemos que Reeves en entrevistas pasadas dijo que la película que desarrolla no se basaría en comic alguno y no tendría conexiones con el DC Universe.



La película

Es bien sabido que Robert Pattinson protagonizará la película dirigida por Matt Reeves, pero del demás elenco que será parte de The Batman, se ha dicho a cuentagotas que también estará integrado por Colin Farrell como El Pingüino, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Enigma y John Turturro como Carmine Falcone.

Además, se sabe que estreno de The Batman está previsto para el próximo 4 de marzo del 2022, por lo que aún se esperan varias sorpresas de su historia y rodaje.

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