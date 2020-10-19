Revelan el primer tráiler de ‘Bob Esponja: Al rescate’ y su fecha de estreno en una plataforma de streaming.

El tiempo de espera terminó para los más grandes fanáticos de Bob Esponja, ya que recientemente la plataforma de streaming más grande del mundo, sorprendió al anunciar que ya tiene tráiler y fecha de estreno para la película de este carismático personaje.

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La película animada Bob Esponja: Al rescate está programada para lanzarse el próximo 5 de noviembre de 2020 en la mayoría de las regiones internacionales en donde la plataforma tiene presencia.

La cinta está escrita por Tim Hill, mismo que ha sido el responsable de la serie de Nickelodeon; además, la trama seguirá la aventura de Bob Esponja y Patricio mientras hacen un esfuerzo por rescatar a su amada mascota, Gary.

Cuando su mejor amigo Gary es secuestrado, Bob Esponja se emprende con Patricio en una loca misión lejos de Fondo de Bikini para salvar a su mascota

Es la sinopsis que se encuentra en la plataforma sobre la película que promete ser un éxito en medio de la pandemia de Covid-19.

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Sin embargo, este no es el último proyecto relacionado con Bob Esponja, ya que se ha mencionado que hay otros en desarrollo como parte del acuerdo de producción entre la plataforma de streaming y Nickelodeon.