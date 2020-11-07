¿"Mujer Bonita” no era como la conocimos? Las revelaciones de Julia Roberts a 30 años del estreno te dejarán boquiabierto.

¿Creíste que 30 años después del estreno de "Mujer Bonita" lo sabías todo sobre esta película? ¡Quizá estás por descubrir que no es así! Ya que, Julia Roberts, la protagonista de esta memorable historia, hizo algunas revelaciones sobre la trama, y no podrás creerlo.

Como toda historia, lo que fue inicialmente el proyecto para el rodaje de esta película que reunió a Richard Gere y la siempre bella, Julia Roberts, no es lo que terminó por presentarse en el cine.

Para empezar, la película ni siquiera se llamaba “Mujer Bonita”, se llamaba “3,000”, además, la historia era bastante densa, y el final, no era para nada romántico.

¡Disfruta de “Mujer Bonita” en la pantalla de Azteca 7 este sábado a las 6:00 p.m.!

La cinta que catapultó a la fama Julia Roberts en 1990, era tan densa que, ni la propia actriz sentía que ella “no tenía nada que ver con una película como esa”, o al menos así lo confesó en entrevista.

De hecho, tras conseguir el papel renunció a él, ya que no se sentía nada cómoda.

¿Qué hay de diferente entre la “Mujer Bonita” que conocimos, y la que se tenía pensada originalmente?

Bueno, Julia Roberts ejemplificó que para el final, se tenía previsto que Edwards (Richard Gere), lanzaría a Vivian desde un auto, y le arrojaría dinero.

“Se iba dejándola en un sucio callejón”, explicó Roberts.

De hecho, gracias a la intervención de Disney, esa oscura historia, fue transformada en una memorable película que sigue hechizando a generaciones tras generaciones.