¿Nicolas Cage o Keanu Reeves? Esto es lo sabemos sobre el regreso de Ghost Rider.

Desde hace algunos años se habla del regreso de Ghost Rider, y esto permitiría que el avanzado Universo Marvel reciba la visita de uno de los personajes más poderosos y temidos de todos los tiempo, sin embargo, hasta ahora no hay nada seguro sobre el actor que se meterá en el esqueleto flamante.

Nicolas Cage, con esa personalidad excéntrica, y toda la intensidad que maneja para llevar sus interpretaciones al límite, es más que perfecto para personificar a Ghost Rider, sin embargo, también ha sonado el nombre de Keanu Reeves, para asumir el rol en esta ocasión.

La verdad, es una tarea difícil poner a competir a dos de los mejores actores de todo Hollywood, ya que, ambos son personalidades amadas por millones y millones de personas en todo el mundo.

Y aceptemos que quien intente reemplazar a Nicolas Cage, tendrá un enorme reto, pues es una de las mejores personificaciones que ha realizado el actor en su carrera, y seguramente, se encargará de amarrar un millonario contrato.

Se ha dicho que Cage no ha puesto ni un sólo impedimento para representar de nuevo a este temido vengador fantasma.

Por otra parte, se ha comentado que Keanu Reeves estaría dispuesto a convertirse en el próximo jinete de este vengador fantasma, pero que tiene una serie de condiciones para hacerlo, pero que su participación estaría principalmente sujeta a que se cumpla con una de sus peticiones.

Y es que se dice que la condición que ha puesto Keanu para ser Ghost Rider, es que esta nueva versión de Johnny Blaze, tenga una sobresaliente presencia en el Universo Marvel.

De lograr que acepten esta condición, esto significaría que Reeves podría estar negociando algo más que las intervenciones en películas y series de otros personajes. Es decir, él estaría logrando que la relevancia de su personaje llevara hasta una nueva historia protagónica de Ghost Rider.

Entre rumores sobre las negociaciones con Nicolas Cage, y Keanu Reeves, nos tienen a todos con el alma en el hilo, y es que, mucho de esto también es una forma de promocionar todo lo que traerá consigo la siguiente fase del Universo Marvel, así que no queda más que ser pacientes.

Nada se ha dicho de manera oficial, pero, desde todas las pistas y posibilidades que existen en este Universo lleno de superhéroes, antihéroes, y malvados villanos, se cree que la aparición de Ghost Rider estaría prevista para la próxima cinta de Doctor Strange, pero, esto depende también de lo que ocurra con la trama de la serie de WandaVision, en donde conoceremos más sobre la Bruja Escarlata.

Tal vez tendremos que esperar algunos meses o años para poder disfrutar del regreso de Ghost Rider al Universo Marvel, pero no deja de emocionarnos la noticia.

¿A ti te gustaría ver a Keanu Reeves como Johnny Blaze o prefieres que sea el propio Nicolas Cage quien se encargue de revivir al temido vengador fantasma?

En lo que te decides, no te pierdas a Nicolas Cage en el esqueleto flameante de “Ghost Rider” por la pantalla de Azteca 7.