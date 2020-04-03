Preparan nueva película basada en la vida de Gastón, el guapo villano del clásico ‘La Bella y la Bestia’.

Recientemente se dio a conocer que se prepara una precuela del clásico La Bella y la Bestia, y se trata de nada más y nada menos que del guapo villano de la historia, Gastón.

Y es que tras la versión de Live Action con Emma Watson y Luke Evans como Gastón, se dio a conocer que este actor tendrá ahora una historia en la que el protagonismo será solo para el malvado personaje que encarnó.

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De acuerdo con sitios especializados en el mundo del cine, esta película basada en la historia de Gastón, villano de La Bella y la Bestia, forma parte de la incitativa que hace tiempo el gigante de las películas infantiles lanzó con la intención de humanizar a sus villanos, tratando de explicar el origen de su manera de ser.

Esta fórmula fue la que se usó con la precuela de Maléfica, cinta protagonizada por Angelina Jolie y muestra el lado gentil de la bruja de La Bella Durmiente, la cual logró un éxito rotundo en taquilla.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la película de Gastón, es que el villano no estará solo ya que vendrá acompañado de Le Fou (Josh Gad), su fiel amigo que lo ha seguido hasta en las locuras más inesperadas.

Según algunos medios, la cinta no solo será un musical, sino que contará con seis episodios con lo que buscarán expandir el universo de los personajes de este cuento que se ha convertido en un clásico a nivel mundial.

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