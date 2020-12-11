¿Rey o John Carter? Quién es tu héroe favorito para salvar este sábado.

Una batalla se aproxima a la pantalla de Azteca 7, y tú eres el elegido para decidir quién será la salvación de este Sábado Appantallante, se trata de dos grandes producciones épicas que te mantendrán al filo del asiento.

Puedes votar por “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” o por “John Carter”.

Aquí te contamos con qué pros y contras cuentan John Carter y Rey, los dos heroicos personas que podrán salvarte de un aburrido sábado, para que elijas al mejor.

John Carter

La verdad su carrera como súper héroe comenzó por accidente en Marte.

¡Qué no te apantalle! Este veterano de guerra, no tiene tanta fuerza en la Tierra en comparación de Marte, ya que, en realidad, sólo se beneficia de la diferencia de gravedad.

Eso sí, es noble, valiente, y está dispuesto a luchar por la paz de los pueblos enemigos.

Además, es guapo y carismático.

El personaje de John Carter es interpretado por el actor canadiense Taylor Kitsch.

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Rey

Es una chica ruda, solitaria, y bastante terca.

Rey se dedicó durante mucho tiempo a recolectar chatarra, lo cual la convierte en una experta evaluado de lo que realmente vale.

Tiene impresionantes habilidades de combate, así que con ella cerca, siempre estarás a salvo.

¡Nunca te dará la espalda! Rey es una chica valiente, optimista, y ferozmente leal.

La actriz Daisy Ridley es quien interpreta a Rey en “Star Wars: El Despertar de la Fuerza”.

Descubre cuál de estos héroes salvará el Sábado Appantallante en Azteca 7.

