Reportan el fallecimiento de Sean Connery, mejor conocido por interpretar al legendario James Bond.

Esta mañana, se dio a conocer el fallecimiento de Sean Connery a los 90 años de edad. El actor interpretó al primer ‘James Bond’ de la historia, quien saltó a la fama por su icónica frase: “Mi nombre es Bond, James Bond”.

'EON Productions', compañía productora de cine y conocida por producir la franquicia oficial de ‘James Bond’, lanzó un comunicado para despedir al entrañable artista que marcó la vida de toda una generación.

Él fue y siempre será recordado como el ‘James Bond’ original, cuya incursión indeleble en la historia del cine comenzó cuando pronunció esas palabras inolvidables: ‘Mi nombre es Bond, James Bond’

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Miembros de la casa productora expresaron que la participación de Sean como el ‘Agente 007’ fue “una interpretación resuelta, ingeniosa, sexy y carismática”.

Jason Connery, hijo de Sean, también emitió sus primeras palabras para despedir a su papá. El joven confesó que su padre falleció tranquilo, mientras pasaba la noche en una residencia de las Bahamas:

Es un día triste para todos los que conocieron y quisieron a mi papá y una pérdida triste para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron el maravilloso don que tenía como actor...

Aunque se desconocen las causas de su partida, admiradores de todo el mundo ya comienzan a enviar mensajes de aliento para la familia del actor.

En su momento, Sean Connery fue acreedor de un Premio Óscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro. Destaca su participación en múltiples películas de acción como ‘Desde Rusia Con Amor’, ‘Operación Trueno’, ‘Los Intocables’, ‘La Roca’, ‘James Bond’ y muchas más.