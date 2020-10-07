Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland podrían aparecer juntos en la película ‘Spider-Man 3'.

Gran noticia se llevaron los cinéfilos con el inicio de las grabaciones de Spider-Man 3. Medios estadounidenses anunciaron que el rodaje de la película inicia la próxima semana en el barrio Queens de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, no es la única noticia que dejó sorprendidos a los fanáticos, pues existe otra sorpresa para todos los amantes del séptimo arte. Y es que, según el sitio FandomWire, la cinta podría juntar a Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland por primera vez.

El portal de entretenimiento anunció la posibilidad de juntar las tres versiones de Spider-Man en una sola película de acción. Aunque Marvel todavía no confirmó la noticia, admiradores se dieron a la tarea de encontrar todas las pistas que refrendan los rumores.

Y es que, hace unas semanas, se confirmó la llegada de Jamie Foxx como Electro a Spider-Man 3, razón que dejó al descubierto una gran pista para la llegada del Spider-Verse.

El actor estadounidense subió una foto de las tres versiones del arácnido peleando contra un súper villano; sin embargo, borró la imagen a los pocos minutos de publicarla en Instagram.

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La fotografía de Jamie aumentó los rumores de la posible unión entre Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland en una sola película; sin embargo, todo quedó en especulaciones por parte de los amantes de las cintas de acción.

FandomWire también reveló que existe un guion donde las tres versiones del arácnido podrían pelear contra villanos del pasado como Green Goblin, Doctor Octopus, Lizard y por supuesto, Electro.

Aunque todo es una especulación, los cinéfilos no pueden contener las ansias por ver a sus actores favoritos creando el esperado Spider-Verse.

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