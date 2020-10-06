Filtran las primeras imágenes de Johnny Depp caracterizado como ‘Joker’ y el resultado sorprende a todos.

Más de un cinéfilo quedó impactado con las nuevas fotografías de Johnny Depp como The Joker. Algunas cuentas de admiradores crearon sorprendentes ilustraciones del actor estadounidense, caracterizado como uno de los antagonistas más temidos en el Universo DC.

El resultado fue increíble, pues fanáticos de todo el mundo se encargaron de adornar el rostro de Johnny con pintura blanca y de enfundarlo en el característico traje morado.

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Y es que, Matt Reeves, ya retomó las grabaciones de The Batman tras la pandemia de Covid-19. El director se reunió nuevamente con Robert Pattinson, quien fue elegido para encarnar a Bruce Wayne.

Según algunos medios estadounidenses, Depp podría aparecer en la secuela de The Batman y protagonizar a The Joker. Aunque la noticia aún no se confirma, miles de fanáticos quieren que sus deseos se hagan realidad y ver a Jonny en la pantalla grande.

Internautas opinan que Jonny Depp podría hacer una de las mejores interpretaciones como The Joker y seguir los pasos del ganador al Oscar, Joaquín Phoenix.

Por lo pronto, las grabaciones de la película ya fueron retomadas y Robert Pattinson se encuentra estable tras dar positivo a Covid-19. The Batman pretende estrenarse en octubre de 2021 y seguramente cuenta con muchas sorpresas para todos los fans.

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