Revelan tráiler de la nueva película de Ryan Reynolds, ‘Free Guy’, en donde aparece atrapado en un juego. (VIDEO)

Después de varios meses de espera, por fin llegan buenas noticias en el mundo del cine, con un próximo estreno en la pantalla grande.

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¿Qué pasaría si un día descubres que vives dentro de un videojuego? Esta situación es justo lo que le sucederá al actor Ryan Reynolds en su nueva película, ya que tomará una gran decisión que lo hará cambiar su vida aburrida para convertirse en el nuevo héroe del juego.

2020 ha tenido DE TODO. Así que, ¿por qué no lanzar también el nuevo tráiler de #FreeGuy?

Free Guy es una película que, en su primer tráiler, resume un poco lo que ha sido el caos que hemos vivido en este 2020, pero a su manera.

La cinta promete estar llena de acción y de ese humor absurdo caracterítico de Ryan Reynolds, tal como lo hace en sus demás películas, entre ellas, Deadpool.

La entrega será producida por 20th Century Studios y se tiene planeado que se estrene para el próximo 11 de diciembre.

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En el elenco de la película también se encuentra Jodie Comer, Taika Waititi y Joe Keery; en tanto, Shawn Levy, quien también estuvo al frente de la exitosa serie Stranger Things, será el director.

