7 secretos del rodaje de Miedo a lo Profundo.

“Tiburón, tiburón, tiburón a la vistaaaaaa, bañista”, este fin de semana vivirás toda la adrenalina que te mantendrá al filo del sillón, ya que, podrás disfrutar de “Miedo a lo Profundo” en la pantalla de Azteca 7.

Prepárate para ser sorprendido en las profundidades, pues, la historia de esta valiente surfista y estudiante de medicina que llega a las costas mexicanas en busca de una bella anécdota familiar, llamada Nancy, te llevará al límite.

En esta ocasión traemos para ti los 7 secretos de rodaje de “Miedo a lo Profundo”:

1. La Isla…

El rodaje de esta cinta se efectuó en un total de 47 días, y aunque el nombre de la isla nunca es revelado, en el guión es apodado como la isla tiburón.

La historia se sitúa en México, PEROOOOOO, en realidad, gran parte de la historia se realizó en una isla ubicada en las costas australianas, y otra parte de las escenas se filmó en una gran alberca.

2. Brillando en lo profundo

“Miedo a lo Profundo” es la segunda película que protagoniza Blake Lively, la primera fue “El Secreto de Adaline”.

Y una vez más demostró que es una gran profesional, pues al realizar la escena en la que intenta resguardarse del tiburón que la quiere devorar, realmente se golpeó con la boya, y la escena gustó tanto al director, que decidió mantenerla, así que lo que vemos en pantalla es sangre de la propia Blake.

3. ¡La más temida!

El majestuoso tiburón blanco que nos aterroriza desde las profundidades es una hembra, ya que, en esta especie, son las que tienen un mayor tamaño.

4. De Acapulco para el mundo

José Manuel “Yuco” Trujillo, es orgullosamente mexicano y resulta que este joven originario de Acapulco, es considerado uno de los mejores exponentes del surf, de hecho, él aparece en la cinta como uno de los surfistas con los que se cruza en su camino Nancy.



5. Libre y feliz

La gaviota que vemos en la película y que la protagonista, Nancy bautiza como Steven, en realidad se llama Soul, y ahora disfruta de su vida en un santuario.

6. Gran equipo

Para efectuar las escenas de Blake Lively y el tiburón (bueno, la tiburona), se contaba con un equipazo conformado por 9 barcos y 70 tripulantes, para así lograr la perfección que vemos en pantalla. ¿Impresionante, cierto?

7. ¿Quién es quién?

Aunque la cinta es protagonizada por Nancy, en realidad, la presencia del temido tiburón que asecha las costas mexicanas que visita, la realidad es que también este temible y majestuoso ejemplar, funge un papel protagónico, y aunque, todo el tiempo parece presente en la trama, el total de sus apariciones en pantalla dan únicamente 4 minutos.

Ahora que ya sabes todos estos secretos de “Miedo a lo Profundo” no te pierdas esta emocionante historia en la pantalla de Azteca 7.