Estos son los 7 datos de Contracara que no te puedes perder

“Contracara” es uno de los grandes clásicos del cine de acción, ya que su guion, y las grandes actuaciones de Nicolas Cage y John Travolta, hacen que esta sea una película imperdible.

La cinta que se estrenó en 1997, se convirtió en un verdadero éxito en taquilla, y en la actualidad, vuelve a emocionar la posibilidad de que la secuela de “Contracara” reúna una vez más a Travolta y a Cage cara a cara.

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¿Listo? Te dejamos 7 curiosidades imperdibles de esta épica cinta de acción.

1. El director John Woo estuvo muy cerca de rechazar el proyecto, ya que, consideraba que la premia basada en el trasplante de rostro, hacía que esta película fuera algo totalmente irreal de retratar (considerando que esto ocurrió en 1997), y que por tanto, pensaba en la trama como algo más inclinado al género de ciencia ficción. ¿Te imaginas si hubiera dejado pasar esta oportunidad?

2. El escape de Archer de la prisión, fue filmado sobre una plataforma petrolera activa, y debido a la alta flamabilidad, no se pudieron incluir efectos especiales y lanzallamas, dejando este gran trabajo en manos de la postproducción.

3. ¿Habría actores más calificados que Nicolas Cage y John Travolta para esta dramática historia? Tal vez sí, y aunque no lo sabremos, es importante mencionar que ellos no fueron originalmente pensados para estos dos papeles, de hecho, tenían previsto que Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, fueran los protagonistas de esta historia.

4. La escena del carrusel que da inicio a la cinta estaba prevista para la parte central de la trama, aunque, se agradece que nos hayan situado directo en las motivaciones de odio y venganza que encendieron la rivalidad de Sean Archer y de Castor Troy.

5. Elizabeth Taylor estuvo cerca de aparecer en la cinta, aunque sólo estaría en una escena interpretando a la madre del terrible Castor Troy, aunque, a decir verdad, también consideraron que podrían poner a Jack Nicolson en dicho papel, claro está, caracterizado como mujer.

6. Las botas magnéticas que usaban los reos de la cárcel de máxima seguridad, fueron una idea que permaneció del guion original, sí, el mismo guion que el director John Woo consideraba futurista.

7. Los protagonistas de esta cinta estuvieron compartiendo tiempo juntos, esto durante las dos semanas previas al arranque del rodaje, y de hecho, fue así como pusieron tomar algunos rasgos y peculiaridades particulares de cada uno en sus respectivas actuaciones, incluso se dieron oportunidad de bromear con el guion, lo cual es evidente cuando recordamos la broma del “ridículo mentón”, que hace Castor (Nicolas Cage) sobre el rostro de Sean Archer (Travolta).

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