La película de Bluey ya tiene fecha de estreno y trae varias sorpresas

¡Por, fin! Los niños (y también los adultos) finalmente podrán disfrutar de la nueva película de Bluey. La serie infantil que triunfa en el mundo por sus hermosos personajes y divertidas enseñanzas ya tiene fecha de estreno para su nueva cinta y aquí tienes todos los detalles.

Bluey da el salto a la pantalla grande

Lo que empezó en 2018 como una serie pensada para un público preescolar se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Esta fue creada por Joe Brumm y producida por Ludo Studio, Bluey. Lo curioso es que no solo conquistó a los más pequeños, sino también a padres y adultos que han encontrado en la serie historias entrañables y muy divertidas.

Con millones de seguidores, logró convertirse en la serie más vista de 2024, la adorable perrita blue heeler y su familia ahora preparan su debut cinematográfico.

¿Cuándo se estrena la película de Bluey?

Como mencionamos, la cinta ya tiene su fecha de estreno, la cual está programada para el 6 de agosto de 2027, bajo la dirección del creador Joe Brumm y Richard Jeffrey y con Disney a cargo de la distribución global. La producción estará liderada por Amber Naismith, quien es conocida por su trabajo en “LEGO Película” y “Batman: LEGO Película”.

La premisa oficial asegura que la historia “continuará las aventuras de Bluey junto a sus padres y su hermana Bingo”, además, promete mantener el tono entrañable y divertido que ha enamorado a millones. Además, el elenco original de las voces en inglés regresará para este esperado proyecto, por lo que es muy probable que también se busque contar con las voces originales en español.

Bluey también tendrá videojuego

Pero las revelaciones y las buenas noticias no quedaron ahí, pues, también se supo que, mientras esperamos el estreno en cines, la franquicia se expande con un nuevo videojuego exclusivo para Nex Playground, que llegará en otoño de este año.

El título aprovechará las funciones de movimiento de la consola y ofrecerá minijuegos inspirados en capítulos icónicos, como el popular “Keepy Uppy”.

¡¿Qué es lo que más te emociona de este estreno?

