Julia Garner habla sobre la biopic de Madonna: esto es lo que pasó con la producción

En la última década, han salido varios biopics (películas biografías) de celebridades de la música que han resultado bastante exitosas en taquilla. Hemos sido testigos de grandes obras como Rocketman, Elvis y Bohemian Rhapsody. Hace tiempo se anunció la llegada de otra más, en esta ocasión para la Reina del Pop, Madonna.

¿Qué pasó con la película biográfica de Madonna?

La biopic de Madonna ha sido uno de los proyectos más comentados en los últimos años. Anunciada originalmente como una película de Universal Pictures, enfrentó varios retrasos debido a los compromisos que tenía la Reina del Pop con su Celebration Tour en 2023. Esto llevó a muchos fans a sospechar que probablemente la producción se había cancelada.

Afortunadamente, llegó la actriz Julia Garner, quien había sido confirmada como protagonista, a despejar las dudas en una entrevista en el pódcast SmartLess. La actriz que dio vida a Inventing Anna aseguró que el proyecto sigue vivo y que continúa involucrada en el papel principal.

De película a miniserie

Reveló que el cambio más importante es que la historia de la icónica cantante ya no será contada en una sola película, sino en una miniserie. Esta nueva versión contará con guion revisado por Erin Cressida Wilson y estará dirigida por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), un cineasta conocido por su estilo versátil y dinámico.

La idea de transformar el proyecto en una miniserie se hizo con el propósito de buscar dar más espacio a la compleja trayectoria de Madonna, pues se piensa abordar desde sus inicios en Nueva York hasta convertirse en la indiscutible Reina del Pop.

El casting más intenso de Julia Garner

Garner también reveló lo exigente que fue el proceso para obtener el papel. Tuvo que cantar, bailar y actuar frente a la propia Madonna, en lo que describió como una de las pruebas más duras de su carrera. “Lo único que pensé fue: ¿qué haría Madonna en esta situación?”, contó la actriz, quien logró impresionar con su seguridad y entrega.

¿Te emociona el estreno de esta nueva serie biográfica de Madonna?

