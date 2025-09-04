‘El Conjuro 4’: presunta posesión demoníaca en plena función se vuelve viral | VIDEO

Por muchos años, las personas han creído que ver películas de terror, en muchas ocasiones, puede atraer cosas paranormales para las personas que las ven. Ya sea por simbolismos que a veces las mismas productoras usan o por las energías malignas que traen algunos de los personajes. Sea como sea, es una creencia que sigue viva y que muchos afirman, se replicó en el estreno de “El Conjuro 4”.

Presunta posesión en una función de El Conjuro 4

En las últimas horas, se hizo vuelto viral un video que supuestamente muestra un hecho paranormal durante la proyección de “El Conjuro 4: Últimos ritos”. El metraje, difundido en redes sociales, muestra a un asistente siendo sujetado por varias personas mientras gritaba de forma desgarradora en medio de la sala de cine.

Según relataron quienes presenciaron el incidente, que incluso hubo personas que, al ver la situación, inmediatamente rezando para intentar calmarlo. Este hecho no pasó desapercibido, desatando una ola de comentarios de personas que creían que realmente se trataba de una posesión demoniaca en pleno estreno.

¿Es real el video de El Conjuro 4?

Hasta el momento no existe nada que confirme la autenticidad de la grabación. Sin embargo, eso no ha evitado que la escena haya encendido el debate digital. Algunos usuarios consideran que podría tratarse de un montaje publicitario, mientras que otros aseguran que es una señal de que esta película es la más perturbadora de toda la franquicia.

Lo cierto es que la polémica no ha hecho más que aumentar la expectativa alrededor de esta última entrega de los Warren.

¿De qué trata El Conjuro 4: Últimos ritos?

La última película de los Warren presenta uno de sus casos más terroríficos. Basada en la historia real de la familia Smurl, quienes vivieron una serie de sucesos paranormales en Pensilvania entre los años 70 y 80. La historia muestra cómo Ed y Lorraine Warren regresan del retiro para enfrentarse a uno de los casos más oscuros y violentos de su carrera.

Además del enfrentamiento con entidades demoniacas, esta cinta decide también profundizar en el deterioro de la salud de Ed Warren, un elemento que añade un tono emocional al esperado cierre de la saga.

Después de todo esto, sigue quedando la duda, pero independientemente de si es real o no, ¿irás a ver la película?

