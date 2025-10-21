Lanzan nuevo tráiler de la continuación de ’28 años después': Esto se sabe

La película de ‘28 años después’ es un film de suspenso que nos lleva a esa historia de una Europa post apocalíptica, donde habitan humanos salvajes que atacan a cualquier ser que se les ponga enfrente. Aunque obtuvo buenas calificaciones, también se generaron opiniones divididas, mientras unos la adoraron, a otros no les gustó.

Aun así, a poco tiempo de su estreno, ya se dio a conocer la continuación de la película al darse a conocer el nuevo tráiler del filme ‘28 years later: The Bone Temple’. A continuación te detallaremos toda la información que se tiene al respecto.

¿De qué tratará la película de ‘28 años después’?

No olvidemos que en la película de ‘28 años después’, tenemos un final abierto, donde se nos anunciaba que la historia va a continuar. En un inicio, esa escena parecía no tener sentido en la historia, provocando que a ciertos espectadores no les gustara.

Pero al darse a conocer oficialmente la continuación, podemos entender que en esta nueva secuela el final de la anterior tendrá mayor significado. Aunque no se tienen muchos detalles de la trama, podemos ver en el nuevo trailer que Spike se une con el equipo de Sir Jimmy.

Además, de observar que el Dr. Kelson (Ralph Fiennes), logra acercarse sin problema al Alpha, escena de donde pueden surgir dos escenarios: uno donde el ser salvaje logra ser domesticado o donde el doctor es mordido y convertido.

En esta ocasión, no solo se enfocaron en demostrar que los infectados son malos, también demostrará la crueldad que hay en la humanidad que intenta hacer todo lo posible por sobrevivir. Una noticia inquietante para todos.

¿Cuándo se estrenará?

Fue apenas en julio del 2025, que se estrenó la película de ‘28 años después’, pero no dejaron pasar mucho tiempo, puesto que la continuación llegará a los cines desde el 15 de enero del 2025. No se sabe si dicha fecha también se aplicará para México.

En el nuevo trailer, se prevé la participación de Cillian Murphy, quien se destacó por salir en ‘28 días después’, el inicio de toda la pandemia. Además, se observa en el cast la actuación de Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Emma Lairs, Jack O’Connell, Chi Lewis-Parry y más.

Con la nueva secuela, podría lograr redimirse, logrando que a los espectadores que no les gustó, aprecien mejor la historia con la siguiente parte, entendiendo detalles que pudieron quedar en el aire.