La Pasión de Cristo: Conoce las curiosidades de la película producida por la leyenda Mel Gibson.

La semana santa ha llegado y por tal motivo te compartimos algunos datos sobre la película La Pasión de Cristo que protagoniza Jim Caviezel y es producida por Mel Gibson.

Te puede interesar: Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en ‘La Pasión De Cristo’, sufrió un calvario durante el rodaje de la película.

La Pasión de Cristo es una de las producciones independientes más ambiciosas que ha dado el mundo de Hollywood. Ya que, dicha cinta, narra los últimos días de Jesucristo en la Tierra. Te presentamos algunas curiosidades muy poco conocidas sobre este filme.

El protagonista de esta película es Jim Caviezel, quien se salvó de la muerte tras el impacto de un rayo en medio del rodaje. En el año 2003, Jan Michelini, asistente de dirección, mencionó a través de una entrevista que el rayo cayó sobre el actor mientras filmaban en una zona alejada de Roma. "Vi humo saliendo de las orejas de Caviezel", expresó.

Caviezel tenía 33 años cuando interpretó a Jesucristo en 2004. Además, su nombre lleva las mismas iniciales que el de Jesucristo (J.C.).

También, durante el rodaje tuvo que aprender arameo y latín para narrar algunas frases.

Recordemos en esta Semana Santa tan inusual la tremenda e increíble película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Una visión que no gusta a esos que nos quieren controlar con la Fé y con la Esperanza. Una película que no gustó a los judíos. Que casualidad.#LaPasióndeCristo pic.twitter.com/JtOaveGnA6 — Jack Tchboll (@JTuchbol) March 30, 2021

Una de las curiosidades más sorprendentes es que Jim se dislocó el hombro mientras rodaba el camino al Calvario. Aquella cruz de madera pesaba aproximadamente 130 libras.

Esta producción fue rodada en los estudios romanos Cinecittá, al sur de Italia; además, se realizó con una inversión superior a los 30 millones de euros. Para el 2006, la cinta fue prohibida en Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein.

El actor Luca Lionello, quien interpretó a Judas Iscariote, era ateo y hacia el final del rodaje se convirtió en católico.

Mel Gibson indicó a la producción que Stephen Somerville, un sacerdote canadiense, oficiaría sermones religiosos al equipo en las mañanas.

También te puede interesar: La Pasión De Cristo: Así lucen, en la actualidad, los famosos que formaron parte del grandioso elenco.

Rosalinda Celentano, la actriz italiana y miembro del colectivo LGBT, interpretó a Satanás en la película. Para mantener el aspecto físico que requería su personaje, basó su dieta en arroz y frijoles desde la preproducción de la cinta.

