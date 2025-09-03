Este es el SECRETO del éxito de la canción ‘Golden’ de la película K-Pop Demon Hunters

A más de dos meses de su estreno en streaming, la película de Sony Pictures Animation, K-Pop Demon Hunters nos sigue dando mucho de qué hablar, pues su éxito ha trascendido lo visual, llevando el increíble soundtrack original a otro nivel.

Tocando el tema de su música original, en esta ocasión hablaremos de la canción ‘Golden’, tema con el que HUNTR/X han conquistado su mundo y el nuestro.

¿Cómo surgió la exitosa canción ‘GOLDEN’?

Una de las compositoras que participó en esta canción es EJAE, quien da voz a Rumí cuando canta en la versión en su idioma original y en días recientes ha revelado que parte de su contribución no fue solo escribir para la canción, sino ser bilingüe.

“Uno de los mayores atractivos que aporté a la película, o al escribir las canciones, fue ser bilingüe. Para nuestra co-directora, Maggie Kang, era importante incluir coreano en las letras, y me encanta que no solo se trate de las estrofas”.

Con esto nos comparte la importancia de además de comprender el entorno de la película, también estaba involucrada en la historia del personaje, por lo que hacer una canción que hiciera “click” con Rumi, fue la clave.

¿Cuál es el secreto del éxito de Golden, en K-Pop Demon Hunters?

“Debía tener la palabra oro y la sensación de lo que estaba pasando Rumi. Necesitaba una charla motivadora y la idea de que podemos lograr esto juntos (…) Fue hasta que la frase “gonna be Golden” llegó a ella, llevándola a Sonnenblick, a quien se la murmuró, y quien reaccionó solo con un “¡Dios mío!”.

Habiendo conectado con la letra de ‘Golden’, lo demás vino por sí solo, o al menos así lo dejó en claro al mencionar que la pegajosa melodía y métrica fue más sencillo.

¿Quiénes están detrás de este éxito internacional?

Esta canción fue escrita por EJAE, Mark Sonnenblick, IDO, 24 y TEDDY. Estos tres últimos e Ian Eisendrath fueron los productores de este sencillo que ha roto fronteras y récords.

Dicho sencillo acumula más de 479 millones de reproducciones en Spotify y 279 millones en YouTube, además de haber rankeado el #1 de la lista Billboard por varias semanas, donde aún se mantiene en los primeros puestos.