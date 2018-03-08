¿Sabes por qué Lucy se llama así? | Platinum
Existen dos Lucys que han marcado la evolución de la raza humana
En 1974 paleontólogos realizaron una excavación en Etiopía, en la cual se encontraron con un esqueleto que, después de varias investigaciones, representó el eslabón perdido entre los simios y los humanos; este esqueleto fue nombrado Australopithecus afarensis, sin embargo éste debía tener un nombre más común, y ya que los paleontólogos estaban escuchando la famosa canción de los Beatles “Lucy in the Sky with diamonds”, Lucy fue el nombre elegido para este esqueleto.
Y todo esto tiene que ver con la película Lucy porque el personaje de Scarlett Johansson representaría un eslabón más en la evolución humana, pues ella logra utilizar el 100% por ciento de su capacidad cerebral ¿quieres ver cómo? Disfruta de nuestro estreno Platinum “Lucy”, el próximo 18 de marzo, donde además podrás ver cómo se conocen ambas Lucys.