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¿Sabes por qué Lucy se llama así? | Platinum

Existen dos Lucys que han marcado la evolución de la raza humana

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

En 1974 paleontólogos realizaron una excavación en Etiopía, en la cual se encontraron con un esqueleto que, después de varias investigaciones, representó el eslabón perdido entre los simios y los humanos; este esqueleto fue nombrado Australopithecus afarensis, sin embargo éste debía tener un nombre más común, y ya que los paleontólogos estaban escuchando la famosa canción de los Beatles “Lucy in the Sky with diamonds”, Lucy fue el nombre elegido para este esqueleto. 

Y todo esto tiene que ver con la película Lucy porque el personaje de Scarlett Johansson representaría un eslabón más en la evolución humana, pues ella logra utilizar el 100% por ciento de su capacidad cerebral ¿quieres ver cómo? Disfruta de nuestro estreno Platinum “Lucy”, el próximo 18 de marzo, donde además podrás ver cómo se conocen ambas Lucys. 