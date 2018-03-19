¿Usas tu cerebro tanto como Lucy? | Platinum

Se dice que sólo usamos el 10% de nuestro cerebro, y que si fuéramos capaces de utilizarlo a su totalidad podríamos hacer casi cualquier cosa; como Lucy, nuestro próximo estreno Platinum.

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Cuando se comenzaron a hacer electroencefalogramas había diferentes partes del cerebro que no se iluminaban, por lo que se concluyó que sólo usamos el 10% y que nos faltaba mucho por desarrollar; sin embargo con el paso de los años y el avance de la tecnología se ha demostrado que no existen áreas de nuestro cerebro en desuso, pues todo tiene una función específica.

Este tema se aborda en la película Lucy de 2014, la cual cuenta la historia de Lucy Miller, quien es usada como mula para transportar una droga la cual explota en su organismo y hace que su cerebro se desarrolle por completo y logre hacer cosas inimaginables para cualquiera ¿quieres descubrirlo? No te pierdas nuestro próximo estreno Platinum el 18 de marzo.